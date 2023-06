Blitz a Milano, svolta e addio: gode anche la Roma

Sono giorni molto intensi in casa Roma sia sul fronte entrate che su quello uscite. Il blitz che coinvolge indirettamente anche i giallorossi.

Tra i club italiani più all’opera in questa prima parte della sessione estiva di calciomercato, impossibile non menzionare la Roma. I giallorossi stanno lavorando con molta attenzione sul fronte entrate/uscite, per continuare a cogliere opportunità interessanti con cui rinforzare l’organico a disposizione di José Mourinho.

Dopo aver chiuso l’operazione Aouar, la Roma si appresta ad annunciare anche Ndicka, con il quale l’accordo è stata raggiunto ormai da tempo. Parallelamente, però, i capitolini si muovono anche sul fronte uscite. Dopo aver definito la cessione di Tahirovic, il GM della Roma sta cercando di stringere i tempi anche per la cessione di Kluivert, sempre più orientato a sposare la causa del Bournemouth. Anche gli sviluppi legati all’affare Zaniolo, però, potrebbero rappresentare una fonte importante dalla quale attingere liquidità immediata.

Calciomercato Roma, agente Zaniolo a Milano: ecco cosa potrebbe cambiare per Pinto

Nella definizione dell’affare con il Galatasaray, infatti, la Roma si è arrogata il diritto ad intascare una percentuale consistente sulla futura rivendita di Zaniolo. L’esterno offensivo italiano in questi giorni è finito al centro di un vero e proprio tourbillon di indiscrezioni e un suo ritorno in Serie A non è affatto da escludere.

Si prospettano settimane intense sotto questo punto di vista, visto che Zaniolo fa gola a diversi club in Italia. Dopo l’addio di Di Maria, infatti, la Juventus sta valutando con attenzione un nuovo profilo per l’attacco, alla luce anche dell’incognita rappresentata dal futuro di Federico Chiesa. Con il Galatasaray i bianconeri potrebbero intavolare una maxi operazione, inserendo ad esempio uno tra Kean e Mckennie.

Al momento, però, la “Vecchia Signora” non ha ancora sciolto le riserve e sta valutando diverse opzioni. Nel novero dei nomi accostati alla Juve figura anche Gnonto, autore di una stagione importante con la maglia del Leeds. Il fatto che il loro procuratore, Vigorelli, sia stato pizzicato a Milano dalle telecamere di calciomercato.it potrebbe essere visto come un indizio tangibile del fatto che qualcosa di concreto stia bollendo in pentola. Staremo a vedere cosa succederà.