Boomerang Kane, domino lampo: colpo di scena Roma

Calciomercato Roma, dalla Spagna arrivano importanti indiscrezioni sul futuro dell’attaccante accostato anche ai giallorossi. Lo scenario.

Si prospettano giorni assolutamente intensi per la Roma, molto attiva sia sul fronte entrate che su quello uscite. Sono diverse le operazioni alle quali il GM giallorosso sta lavorando alacremente, per riuscire a rinforzare l’organico a disposizione dello Special One ma con un occhio rivolto anche al bilancio.

Si tratta di due aspetti che saranno inevitabilmente monitorati e che rappresenteranno pietre miliari della sessione estiva di calciomercato giallorossa. Dopo aver puntellato il centrocampo con l’innesto di Aouar, si aspetta solo l’ufficialità per la definizione ufficiale della trattativa N’Dicka. Allo stesso tempo, però, i fari della Roma sono accesi anche sull’attacco. L’infortunio accorso a Tammy Abraham ha rimescolato le carte in tavola, obbligando di fatto la Roma a mettere le mani su un attaccante di peso per tamponare l’assenza del totem inglese. Non è un caso che i giallorossi abbiano alzato il pressing per Gianluca Scamacca, obiettivo numero uno per l’attacco. Non è affatto sparito dai radar, però, il profilo di Alvaro Morata, che è ritornato ad essere accostato con una certa insistenza alla Roma.

Calciomercato Roma, anche il Tottenham su Morata: lo scenario

Spifferi, indiscrezioni, che però potrebbero prendere una piega ben diversa nel corso delle prossime settimane se l’affare Scamacca dovesse diventare un Everest da scalare. Al di là delle smentite di rito, infatti, il futuro di Morata all‘Atletico Madrid è un rebus ancora tutto da sciogliere. L’ex attaccante della Juve si sta guardando intorno e non disdegnerebbe affatto l’idea di vestire la maglia della Roma.

Al momento tutto è da inserire nel mero campo delle ipotesi e nulla più. Per Morata, infatti, non si registrano contatti concreti in 0ttica capitolina, almeno fino a questo momento. Nel caso in cui i giallorossi dovessero affondare il colpo, però, lo scenario potrebbe farsi interessante. Nel frattempo lo spagnolo continua a calamitare molte indiscrezioni di mercato e un suo dietrofront non sarebbe affatto da escludere.

Come evidenziato da Futbol Total, infatti, sulle tracce di Morata si sarebbe messo anche il Tottenham, alla ricerca di un innesto importante con il quale sopperire alla sempre più probabile partenza di Kane. Gli Spurs dunque avrebbero cominciato a cautelarsi, inserendo anche il profilo di Morata nella lista di papabili obiettivi. Staremo a vedere se i primi sondaggi esplorativi effettuati dagli inglesi potranno diventare qualcosa di molto più concreto, cambiando definitivamente il futuro di Morata.