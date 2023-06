Calciomercato Roma, colpo di scena Icardi: torna in Serie A

Calciomercato Roma, Icardi torna in Serie A. Ecco l’annuncio che fa chiarezza sul futuro di uno dei nomi più caldi e seguiti di questa campagna acquisti.

I giallorossi si stanno distinguendo in questa fase per un’attenta serie di valutazioni finalizzate al migliorare una rosa che ha palesato certamente margini di crescita ma, al contempo, defezioni da non poter ignorare e sulle quali si sta cercando di lavorare nel pieno rispetto delle esigenze finanziarie gravanti sulle casse del club dei Friedkin. Fino a questo momento, parallelamente alla non poco veemente attenzione per nuovi approdi, non casualmente Tiago Pinto e colleghi stanno cercando di chiudere operazioni in uscita che non poco aiuto garantirebbero in termini economici.

La cessione di Tahirovic e i discorsi più che avviati per Volpato e Missori al Sassuolo, potenzialmente in grado di potersi intrecciare per i mai tramontati discorsi legati a Frattesi, ben ci permettono di cogliere questo particolare aspetto del modus operandi dei dirigenti giallorossi. Come emerso dai nomi accostati alla Roma nel corso di queste settimane, però, sul fronte dei nuovi approdi non sono certamente mancate valutazioni e principi di affondo per provare a rinforzare diversi reparti, compresa una zona offensiva alimentata quasi esclusivamente dalla qualità e dai gol di Dybala nel corso dell’ultimo campionato.

Calciomercato Roma, svelata la prossima squadra di Icardi: gran ritorno in Serie A

Ciò spiega il motivo per il quale, dunque, il summit londinese di Pinto sia stato finalizzato soprattutto per provare ad approfondire discorsi per Gianluca Scamacca, dettosi intenzionato ad un gran ritorno in giallorosso al momento ostacolato da una divergenza di vedute tra Roma e West Ham, sul quale si sta comunque cercando di lavorare. Il nome dell’ex Sassuolo non ha però rappresentato l’unico scenario di queste prime settimane di giugno.

Abbiamo, infatti, assistito anche a discorsi anche per Morata o Nzola, accostati agli interessi di Pinto in questa fase di calibrazione, resa certamente complicata da un infortunio di Abraham che ha impattato con veemenza, oltre che sul giocatore, sulla strada inizialmente tracciata anche dalla stessa dirigenza giallorossa. Quest’ultima aveva palesato interessi anche per Mauro Icardi, annoverato nella lista delle papabili occasioni di quest’estate, al netto di una consapevolezza legata alle difficoltà sottintese ad un suo ipotetico in Serie A.

Se vederlo con la maglia della Roma rappresenta scenario difficile, il discorso è invece diverso per quello che sarebbe un intrigante ingaggio da parte della Juventus. Stando a quanto riferito da Antonio Damascelli a Radio Radio Lo Sport, infatti, l’ex Inter potrebbe essere un giocatore bianconero. In modo quasi sentenzioso, questo l’annuncio: “Alla Juve arriverà Mauro Icardi, destinato ad essere il prossimo centravanti dei bianconeri”.