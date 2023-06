Calciomercato Roma, è argentino l’obiettivo di Pinto

Calciomercato Roma, è argentino il prossimo colpo di Pinto: il gm giallorosso ha messo nel mirino un elemento che conosce già il campionato italiano

In attesa di capire se Pinto riuscirà a chiudere le operazioni in uscita, quelle che servono entro il prossimo 30 giugno per stare dentro i paletti imposti dalla FIFA, si cerca di capire quali potrebbero essere i colpi in entrata per la prossima stagione.

Chiuse positivamente quelle che riguardano Aouar e Ndicka (che ha scelto la maglia numero 5 e che è verrà ufficializzato la prossima settimana) i riflettori del club giallorosso sono accesi, ancora, su Frattesi. Non solo perché potrebbe essere un innesto da consegnare a Mourinho per la prossima annata, ma anche perché potrebbe portare nelle casse giallorosse tanti soldi, vista ormai la famosa percentuale sulla rivendita del 30% che conosciamo tutti. Insomma, al momento c’è massima attenzione sotto questo aspetto.

Calciomercato Roma, c’è Dominguez nel mirino

Ma qualora non dovesse arrivare Frattesi quale potrebbe essere il profilo giusto? Secondo la Gazzetta dello Sport in questo momento la Roma starebbe guardando anche a Nico Dominguez, centrocampista del Bologna, che tanto bene ha fatto nel campionato che da poco si è concluso.

Il profilo dell’argentino non è la prima volta che viene accostato ai colori giallorossi, soprattutto in questa stagione dove, in 31 presenze in campionato ha fatto 3 gol e consegnato 2 assist per i compagni. Senza dubbio quindi è un profilo interessante, uno di quelli da tenere in considerazione per le prossime settimane, soprattutto se Frattesi, sottolineiamo, dovesse prendere altre destinazioni.