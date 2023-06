Calciomercato Roma, incrocio con la Juventus: doppia richiesta immediata

Calciomercato Roma, Pinto alza la posta e cerca di raggiungere il massimo possibile. Le operazioni slegate da quella che è la situazione di Frattesi. Le ultime.

Pinto alza le pretese, anche per cercare di avvicinare sensibilmente la cifra che deve centrare entro il 30 giugno per stare dentro quelli che sono i paletti del Fair Play Finanziario. E dopo aver raggiunto un accordo con l’Ajax per Tahirovic, che dopo le visite mediche diventerà un giocatore dei lancieri, adesso Pinto vuole cedere al Sassuolo Volpato e Missori. E sta cercando di trovare un accordo.

Si è parlato nelle ultime ore di alcune cifre: 10 milioni di euro per entrambi i giocatori. Ma in questo momento non sembrano essere così vicine le parti almeno secondo le informazioni che sono state appena ripotate da Il Tempo. Sì, il dirigente giallorosso sta cercando un’altra valutazione soprattutto per Volpato che, a quanto pare, è cercato anche dall’Atalanta e ha estimatori all’estero.

Calciomercato Roma, la situazione Missori

Poi c’è la questione Missori, anche, che in questo momento tiene banco. E anche in questo caso si è parlato di quello che potrebbe essere un interesse del Sassuolo. Ad un certo punto sembrava fatta, ma non è proprio così, visto che sul giocatori giallorosso ci sarebbero anche gli occhi della Juventus in Serie A e del Venezia in Serie B.

In poche parole niente è deciso per il momento. Anzi, la situazione potrebbe anche allungarsi per diversi giorni, quelli che servono per affinché Pinto riesca a mettere le cose a posto. In ogni caso è da monitorare in maniera costante, perché da un momento all’altro ci potrebbe essere una svolta. Infine, entrambe le operazioni, sono slegate da quello che potrebbe essere il futuro di Frattesi, cercato dall’Inter, ma che la Roma come sappiamo non ha mai perso di vista.