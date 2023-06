Calciomercato Roma, Pinto l’ha fatto ancora: offerta verdeoro da 12 milioni

Calciomercato Roma, nome nuovo dal Brasile in ottica giallorossa. L’offerta da 12 milioni non è passata inosservata.

Sono diversi i nodi da sciogliere in tempi relativamente brevi per la Roma, che si sta muovendo in maniera frenetica su diversi fronti sia in entrata che in uscita.

Dopo aver puntellato il centrocampo con Aouar, infatti, i giallorossi si apprestano ad ufficializzare anche Ndicka ma nel frattempo stanno imprimendo una svolta decisiva anche sul capitolo cessioni. Da Volpato a Missori passando per Kluivert: sono molti i tavoli a cui il GM della Roma si è seduto con l’intento di ricavare un discreto tesoretto da mettere a bilancio. Il tutto con la consapevolezza di voler cogliere quelle occasioni che dovessero materializzarsi anche in entrata.

Soprattutto sulle corsie esterne si potrebbero porre le premesse per un vero e proprio ribaltone. Al momento nessuno dei terzini attualmente in rosa è sicuro della permanenza nella Capitale, soprattutto se dovessero arrivare offerte importanti. Il fatto di aver sbloccato diverse uscite rende il tutto molto più fluido, con Pinto che comunque non ha alcuna intenzione di svendere pedine comunque importanti per lo scacchiere di José Mourinho.

Calciomercato Roma, dal Brasile: offerta per Ayrton Lucas del Flamengo

Ad ogni modo puntando il focus sulla corsia mancina, occhio al possibile via-vai. Con Spinazzola e/o Zalewski non incedibili, la Roma potrebbe cautelarsi sondando il terreno per un nuovo cursore di fascia. Sorprendono fino ad un certo punto, dunque, le indiscrezioni che rimbalzano dal Brasile.

Secondo quanto evidenziato da Bolavip.com, infatti, i giallorossi avrebbero messo nel mirino un nuovo terzino sinistro. Si tratta di Ayrton Lucas, esterno mancino brasiliano di proprietà del Flamengo, legato al club carioca da un contratto in scadenza nel 2027. Acquistato dai rossoneri per circa 7 milioni di euro dallo Spartak Mosca, Lucas si fa spesso notare in zona gol con le sue sortite. Esterno di spinta a tutta fascia, il brasiliano non disdegna folate sulla fascia al termine delle quali riesce spesso a disegnare cross interessanti per i propri attaccanti.

La Roma sarebbe andata ben oltre timidi sondaggi esplorativi, avanzando la prima proposta concreta: offerta che, salvo clamorosi colpi di scena, sarà rispedita al mittente dal Flamengo. Messosi in mostra a suon di prestazioni importanti, infatti, Ayrton Lucas non starebbe spingendo per essere ceduto, anzi. Forte della volontà del calciatore, il club carioca potrebbe alzare l’asticella e far impennare la valutazione di uno dei suoi gioielli più luccicanti.