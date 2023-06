Derby per il colpo a zero: inserimento della Lazio

Derby per il colpo a zero: c’è l’inserimento della Lazio visto che ancora la trattativa per un passaggio in Turchia non si è chiusa. Anche la Roma rimane in corsa

L’addio ormai è certo, non ci sono state offerte per il rinnovo contrattuale e allora è libero di trovarsi un’altra sistemazione. E non solo la Roma ci ha pensato, perché comunque almeno un anno – forse due – su buoni livelli li garantisce ancora. Ma ci hanno pensato soprattutto in Turchia, dove sembrava tutto fatto.

Ma non è proprio così, a quanto pare, secondo quelle che sono le indiscrezioni che questa mattina vengono riportate da Repubblica. E il nome è quello di Cuadrado, esterno colombiano che ha chiuso la sua esperienza alla Juventus, che potrebbe pure rimanere in Italia. Per quello che potrebbe essere un classico derby di mercato.

Derby per il colpo a zero: la Lazio su Cuadrado

Sì, anche la Lazio secondo il giornale sta valutando la possibilità di prendere il giocatore. Sarri lo conosce, visto che nella sua esperienza a Torino durata un anno lo ha allenato, e lo potrebbe anche chiedere con una certa insistenza a Lotito, che dopo la qualificazione conquistata alla prossima Champions League, qualche regalo al tecnico lo dovrebbe fare.

Per Cuadrado quindi si potrebbero aprire le porte bianconcelesti, ma la Roma, visto che con il Fenerbahce, la squadra che lo aveva messo nel mirino, non si è chiuso ancora nulla, potrebbe anche rimanere in corsa: parametro zero, innanzitutto, e poi un elemento che andrebbe a coprire un buco che a destra verrà lasciato dalla partenza ormai certa di Karsdorp, che è sì tornato a disposizione di Mou nelle ultime giornate di campionato, ma che nonostante questo non sarà quasi sicuramente un elemento giallorosso la prossima stagione.