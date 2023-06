Inchiesta Uefa e dimissioni ufficiali: ribaltone Milan

Dimissioni ufficiali e ribaltone Milan per l’inchiesta della Uefa. Arrivano gli ultimi aggiornamenti su una questione dalla grande ingerenza su competizioni continentali e Serie A.

Nel corso della stagione da poco conclusa non sono certamente mancate novità e situazioni in grado di fra discutere, permettendoci di registrare importanti cambiamenti interni alle società nonché consequenziali indagini giudiziarie che hanno interessato anche il nostro campionato.

L’esempio Juventus è certamente il primo a venire in mente, soprattutto alla luce della dimissione del Cda e dello scossone interno al mondo bianconero tutto, reduce da una stagione non solo poco brillante ma macchiata per quasi tutto il suo svolgimento dall’incertezza di quelle che sarebbero potute essere le conseguenze per le indagini sui fatti di cui ormai si è a conoscenza.

In questi ultimi giorni, però, non sono mancate attenzioni nei confronti di un altro club nobile e importante della nostra Lega, quale il Milan, circa il quale sono giunti di recente aggiornamenti ufficiali e certamente in grado di dare profonde indicazioni circa le imminenti conseguenze, successive al documento che ha attestato la dimissione di Gerry Cardinale.

Il fondatore di RedBird, stando a quanto si legge nel documento ufficiale in relazione all’assemblea generale del Cda del Tolosa, ha consegnato le dimissioni il 9 giugno 2023. Prima di riportare il contenuto integrale, giusto ricordare e approfondire i motivi di una scelta che, come detto, interessano anche lo stesso Milan.

Multiproprietà Milan-Tolosa, dimissioni ufficiali di Cardinale: il comunicato

La decisione in questione riguarda infatti la necessità del Tolosa di rispettare i regolamenti UEFA, relativi ai discorsi di multiproprietà. La società di Cardinale, la su citata RedBird, è infatti proprietaria sia del club rossonero che del Tolosa, reduce dall’accesso alla prossima edizione dell’Europa League.

I regolamenti Uefa, come noto, vietano a due club appartenenti ad un medesimo gruppo di controllo di prendere parte a due competizioni continentali comunicanti (o ad una medesima competizione).

La possibilità di incroci tra Milan e Tolosa in campo europeo per la prossima stagione avrebbe dunque rappresentato una condizione vietata dall’Uefa, circa la quale è stata dunque ponderata la su citata decisione. Cardinale, in questo modo, avrà occasione di concentrare le proprie attenzioni unicamente sul Milan, garantendo altresì al Tolosa di iscriversi all’Europa League in modo regolare e senza rischio alcuno.

Ad oggi, manca solo l’ok della Uefa, le cui prescrizioni però, in caso di irregolarità, tutelerebbero i rossoneri, alla luce della precedenza garantita alla gerarchia delle competizioni europee. Non difficile, infine, ipotizzare novità interne al Cda stesso del club francese, costituito da alte figure presenti anche nell’organigramma milanista. In attesa di nuovi aggiornamenti, ecco il comunicato ufficiale.

“L’assemblea, sentita la lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione, prende atto delle dimissioni dall’incarico di amministratore del Sig. Gérald CARDINALE con effetto dal 9 giugno 2023. L’assemblea generale rileva che il sig. Gérald CARDINALE non sarà sostituito. La presente delibera, posta in votazione, è adottata all’unanimità”.