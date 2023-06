Intreccio Inter-Roma: 20 milioni che mandano Pinto KO

Calciomercato Roma, gli ultimi aggiornamenti che intrecciano le mosse dei giallorossi con quelle dell’Inter. L’affare che apre le porte a nuove suggestioni.

Tra le diverse mosse con le quali la Roma vuole animare il suo calciomercato, occhio a quelle legate al centrocampo. Dopo aver messo le mani su Aouar, infatti, i giallorossi vogliono regalare a José Mourinho un altro innesto importante per il centrocampo.

Un profilo che stuzzica particolarmente i giallorossi è quello di Davide Frattesi. La mezzala del Sassuolo sta calamitando e non poco le attenzioni mediatiche, in quanto fa gola a diversi club di Serie A. Dopo aver espresso il suo desiderio di restare in Italia, l’Inter è balzata prepotentemente in pole position per l’acquisto del centrocampista italiano. I nerazzurri, infatti, potrebbe beneficiare dei soldi ricavati dalla sempre più probabile cessione di Marcelo Brozovic.

Calciomercato Roma, da Brozovic a Frattesi: l’Inter fa saltare il banco

Secondo quanto evidenziato da Sky, infatti, l’Al-Nassr avrebbe messo sul piatto un’offerta verbale da 18 milioni di euro per mettere le mani su Brozovic. I meneghini vorrebbero un ulteriore sforzo da parte del club saudita, avendo valutato Brozovic circa 20 milioni di euro. In tutto questo, però, potrebbe inserirsi il Barcellona. I blaugrana, infatti, avrebbero effettuato i primi sondaggi esplorativi per capire il da farsi, potendo pareggiare l’offerta contrattuale dell’Al-Nassr e dunque mettendo sul piatto 7 milioni di euro a stagione per il croato.

I catalani, però, non hanno ancora presentato (né direttamente né indirettamente) una proposta all’Inter e per il momento sono costretti ad inseguire. Con i soldi ricavati dalla vendita di Brozovic – il cui futuro resta comunque un rebus da sciogliere – l’Inter andrebbe a rinforzare il centrocampo con Frattesi. Nelle idee di Inzaghi, infatti, in cabina di regia si alternerebbero Asllani e Calhanoglu, con Frattesi che dunque andrebbe a giocarsi il posto come eventuale mezzala.