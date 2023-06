Mourinho dimenticato: l’erede è già stato scelto

Mourinho dimenticato: il casting è stato chiuso e l’erede è già stato scelto. Ecco la decisione che è arrivata dalla Spagna in queste ore

Ci sono delle cose che sicuramente sono da affrontare dentro la Roma. Una di queste è il rinnovo di Mourinho, che ha un contratto in scadenza alla fine della prossima stagione. A detta di tutti, iniziare la stagione con un solo anno di accordo, non è la cosa migliore per nessuno, tant’è che soprattutto nelle ultime settimane si è parlato di quello che potrebbe essere un accordo tra le parti per riuscire a trovare un’intesa che vada almeno fino al 2026.

Non ci sono state notizie ufficiali in merito con l’unica cosa certa, ad oggi, è che Mourinho almeno per un’altra stagione siederà sulla panchina della Roma. Lo Special One, soprattutto nello scorso dicembre, ha rispedito al mittente offerte importanti per il suo futuro, una su tutte quella della propria nazionale. Voleva chiudere alla Roma e ha chiuso con i colori giallorossi addosso, guadagnando in tutto questo ulteriore stima da parte del popolo capitolino. Insomma, un amore incredibile. Certo, le indiscrezioni che lo volevano vicino ad un addio sono state parecchie, anche perché si è parlato di un interesse del Real Madrid. Ancelotti, anche lui in scadenza, alla fine dell’annata che tra meno di un mese ricomincerà dovrebbe lasciare i Blancos per prendersi la panchina del Brasile. E Mourinho era sicuramente nel cast di Perez.

Mourinho dimenticato, erede scelto

Un cast però che secondo le voci che arrivano questa mattina dalla Spagna e che vengono precisamente riportate da fichajes.net, sarebbe già stato chiuso dal massimo dirigente madrileno. Una scelta sarebbe stata fatta, e porta dritta a Xabi Alonso, tecnico del Bayer Leverkusen, che dopo un altro anno in Germania con le Aspirine potrebbe spiccare il volo.

Sì, sarebbe proprio lo spagnolo la scelta da Florentino, una scelta che, a quanto pare, sarebbe anche stata ben accettata dallo spogliatoio. Lì in alcuni casi, lo sappiamo, le decisioni vengono prese in comune: ci sono elementi di personalità che fanno la differenza e che per ovvi motivi entrano nelle scelte societarie. E Xabi è un nome ben visto. Con Mourinho che non aspetta altro di rinnovare con la Roma. Così come lo aspettano i tifosi giallorossi. Su questo non ci piove.