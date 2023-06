Ribaltone plusvalenze e niente iscrizione: ufficialità Uefa in arrivo

Plusvalenze, ribaltone rivoluzionario Uefa: c’è già la data della decisione. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Non poche volte, soprattutto nel corso di questi ultimi anni, abbiamo sentito accostare il termine ‘plusvalenza’ a club del nostro campionato e non solo. Restando momentaneamente in casa Roma, l’ambiente si era abituato soprattutto nella fase societaria precedente a quella dei Friedkin ad assistere ad importanti rinunce e cessioni sul mercato ai fini di un Fair Play Finanziario la cui osservazione continua a influenzare il modus operandi anche dei nuovi addetti ai lavori.

Ne sa qualcosa Tiago Pinto, sin dal giorno del suo arrivo consapevole di dover lavorare su plurimi fronti, a partire da quello legato alla gestione di un mercato passante anche dalle capacità di riuscire a concretizzare le giuste operazioni in uscita. A differenza dei pesanti e tristi addii, fin qui la Roma ha cercato di lavorare in tale direzione soprattutto con uno sguardo all’epurazione di una rosa pullulante di esuberi, rappresentanti potenziali elementi dai quali ricavare la giusta linfa economica per l’ormai divenuto noto settlement agreement.

Plusvalenze, rivoluzione e intervento immediato UEFA: si inizia il 28 giugno

Slegandoci dal mondo giallorosso e da un’attualità che ci porterebbe a nominare in questo discorso elementi come Tahirovic, Missori o Volpato, si evidenzi come in queste ore, proprio sulla questione plusvalenze, siano giunte novità che potrebbero avere un vero e proprio sapore rivoluzionario. Ciò dipenderebbe dalla scelta della Uefa, circa la quale sarebbe già arrivata una data per provare a porre fine ad una situazione che non poca attenzione, mediatica e giudiziaria, ha generato nel recente passato.

A dodici anni dall’introduzione di un Fair Play Finanziario circa il quale, non solo in Italia, sono stati avanzati tentativi di raggiro tramite le su citate e ormai ‘famose’ plusvalenze, la Uefa sarebbe pronta ad intervenire a partire dal prossimo 28 giugno. In questa data, infatti, si voterà per gli emendamenti alla disciplina del FFP. Gabriele Gravina, in ruolo di vicepresidente Uefa, ha infatti proposto a nome del comitato per le licenze dei club modifiche relative al regolamento contabile per i trasferimenti di calciomercato.

L’obiettivo è quello di evitare abusi e perseguire parità di trattamento, evitando l’iscrizione a bilancio degli importi relativi ai valori di giocatori inseriti in trattative di scambio basate su valutazioni non ritenute congrue rispetto all’effettivo valore di mercato. La misura, sottolinea L’Equipe, dovrebbe entrare in vigore già per la corrente campagna acquisti ma restano da chiarire le modalità circa i parametri per la suddetta valutazione.

Parallelamente, in attesa di approfondimenti ulteriori, in Francia viene sottolineato come la Uefa sia anche a lavoro per analizzare l’impatto delle tasse e degli oneri sociali nelle varie giurisdizioni, al fine di concretizzare meccanismi di controllo dei costi efficaci quanto equi.