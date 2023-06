Violento diluvio, partita sospesa: succede di tutto negli spogliatoi

L’arbitro aveva decretato il rientro in campo, ma una delle due squadre si è presentato con ampio ritardo. La partita era stata sospesa a causa della pioggia abbondante.

Dopo la vittoria in Nations League della Spagna, sono le partite valide per le Qualificazioni ad Euro 2024 a calamitare l’attenzione mediatica. Alcune delle gare andate in scena questa sera hanno regalato emozioni e colpi di scena, a cominciare dalla rocambolesca rimonta che ha permesso alla Moldavia di beffare la Polonia.

A destare maggiori preoccupazioni, invece, è stata Scozia-Georgia. Il match è ripreso soltanto da pochi minuti, dopo essere stato sospeso per più di un’ora a causa della copiosa poggia che ha reso praticamente inagibile il manto erboso dell’Hampden Park. La palla, infatti, non rimbalzava e non scorreva bene, ragion per cui l’arbitro ha fermato la gara sul risultato di 1-0 per i padroni di casa. Le squadre sono dunque ritornate negli spogliatoi attendendo l’ok definitivo per il rientro in campo da parte dell’arbitro.

Solo a distanza di un’ora le condizioni atmosferiche sono sensibilmente migliorate. Alché l’arbitro, in accordo con l’UEFA, dopo una rapida ispezione del campo aveva dato l’ok per riprendere il gioco. La Georgia, però, è rimasta per ben 20 minuti negli spogliatoi, di fatto ignorando il via libero del diretto di gara. A quel punto si pensava che la partita potesse essere definitivamente sospesa. In colpevole ritardo, però, i georgiani alla fine sono sbucati dal tunnel degli spogliatoi, ritornando in campo. A quel punto la sfida è finalmente ricominciata ma la sensazione è che faticherà ad essere dimenticata per quanto successo, volente o nolente.