Calciomercato Roma, 60 milioni per il sì: l’Inter al traguardo

La Roma è vigile sul mercato e a breve proverà a regalare altri innesti a Mourinho. Un obiettivo, però, si allontana: lo scenario.

La sessione estiva del mercato scatterà soltanto il primo luglio ma sono già diverse le operazioni completate dalla Roma, intenzionata ad soddisfare le richieste di José Mourinho nei limiti dei paletti imposti dalla Uefa nell’ambito del settlement agreement.

Houssem Aouar ed Evan Ndicka nella rosa giallorossa andranno a prendere il posto rispettivamente di Georginio Wijnaldum (tornato al PSG) e di Roger Ibanez, finito nel mirino del Chelsea e del Tottenham. Due elementi di qualità, presi entrambi a parametro zero dal direttore generale Tiago Pinto. Il quale, in questi giorni, sta vagliando numerosi altri profili. Una delle piste, in particolare, conduce a Guglielmo Vicario.

L’estremo difensore dell’Empoli nella scorsa stagione è cresciuto esponenzialmente, al punto da diventare uno dei migliori esponenti del ruolo nel panorama calcistico europeo. Per lui a gennaio si era fatto avanti il Bayern Monaco che, ritenendo eccessive le richieste dei toscani, ha poi ripiegato su Yann Sommer (con alterne fortune). Ora in corsa per il 27 ci sono proprio i giallorossi e l’Inter che ha individuato in lui il perfetto sostituto di André Onana, ad un passo dal trasferimento in Premier League. Non al Chelsea però, bensì al Manchester United.

Roma, Inter si avvicina a Vicario

I Red Devils non rinnoveranno il contratto di David De Gea in scadenza il 30 giugno ed hanno messo nel mirino proprio il camerunese ex Ajax. Il tecnico Erik ten Hag lo conosce bene ed ha chiesto alla propria dirigenza di fare tutto il possibile per acquistarlo.

I contatti tra le parti sono costanti, con l’operazione che potrebbe chiudersi a breve sulla base di una cifra compresa tra i 50 e i 60 milioni. Risorse che i nerazzurri utilizzeranno per finanziare l’acquisto di Vicario valutato dall’Empoli, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, 25 milioni. Il presidente Fabrizio Corsi “conferma la trattativa” e a breve prenderà una decisione finale. L’Inter è vicina al traguardo. La Roma, dal canto suo, osserva. Pinto dovrà agire subito se mira ancora a prendere Vicario. In caso contrario, sarà costretto a cancellare il suo nome dalla lista degli obiettivi.