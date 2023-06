Calciomercato Roma, altra chiamata con Verratti: prezzo già fissato

Calciomercato Roma, c’è stata un’altra chiamata con Verratti: gli ultimi aggiornamenti sul centrocampista del PSG.

Il nome dell’ex Pescara è stato certamente tra quelli in grado di generare le maggiori attenzioni in una Capitale che, in queste settimane, sta provando a smaltire i postumi per la delusione europea di Budapest e che, attualmente, risulta totalmente immersa in una parentesi di mercato durante la quale Tiago Pinto e colleghi dovranno continuare ad essere bravi a lavorare su più fronti. Da un lato, come noto, c’è consapevolezza dell’esigenza di plasmare la rosa con interventi attenti e funzionali, senza però perdere di vista le non meno importanti valutazioni sulle operazioni in uscita.

Queste ultime saranno fondamentali ai fini di un settlement agreement che, almeno in termini di priorità di data, rappresentano l’obiettivo principali del GM portoghese. L’operazione Tahirovic e i diversi dialoghi avviati per elementi quali Missori, Volpato o Kluivert vanno certamente in direzione di tale discorso, in lizza alle priorità di chi di competenza ma certamente non in grado di lenire le attenzioni verso le previste operazioni in entrate dopo i rinforzi di Ndicka e Aouar.

Calciomercato Roma, sogno Verratti tra PSG e quella chiamata ad Ancelotti

I nomi fin qui monitorati per provare a corroborare lo scacchiere di Mourinho, al fine di consegnare lui una rosa ulteriormente rivalutata e migliorata dopo l’ultima stagione, continuano ad essere numerosi. Tra i vari, sulla falsariga di un modus operandi non poche volte contraddistinto da colpi di teatro targati Friedkin, ha figurato anche quello di Marco Verratti.

Se in un primo momento l’ex Pescara sembrava destinato a rappresentare una mera e utopistica suggestione, nel corso degli ultimi giorni erano arrivati aggiornamenti relativi ad una presunta chiamata di Mourinho per sondarne le disponibilità ad un trasferimento giallorosso. Lo scenario, ad oggi, resta a dir poco complicato, e a quanto già noto si può aggiungere un’importante novità riportata da Defensa Central.

Stando a quanto riferito dalle penne spagnole, infatti, Verratti avrebbe telefonato Ancelotti per sondare il terreno di un ipotetico passaggio al Real Madrid, dopo una stagione non esaltante in quel di Parigi. Al mister suo connazionale, Marco avrebbe comunicato la richiesta del PSG, di circa 50 milioni, per un eventuale addio e approdo in Spagna. A intervenire in modo netto e definitivo è stato però il Presidente Florentino Perez, che ha subito fatto sapere di voler rimodernare il centrocampo madridista con elementi giovani e di grande prospettiva, in pieno stile Bellingham.