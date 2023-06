Calciomercato Roma, colpo dall’Atletico Madrid. La squadra femminile giallorossa alza l’asticella, trattativa nella fase calda e in via di definizione.

Trattativa in fase di definizione. Ormai ci siamo. La Roma è pronta a chiudere l’operazione Barbara Latorre, 30anni, attaccante ex Atletico Madrid e Barcellona. Ieri i suoi rappresentati erano a Trigoria, ormai tutto è pronto per l’annuncio ufficiale.

Non ci sono dubbi ormai sul fatto che l’operazione vada in porto. Il nome circolava da un poco di tempo e adesso le cose sono andate tutte per il verso giusto. Un acquisto di spessore per la Roma che ha deciso di alzare l’asticella. Anzi, di alzare l’asticella lo hanno deciso i risultati arrivati la scorsa stagione, con lo scudetto vinto insieme alla Supercoppa, con una finale di Coppa Italia persa all’ultimo minuto e con un quarto di finale di Champions League giocato tra Olimpico e Camp Nou. Per cercare almeno di ripetere la stagione straordinaria che da poco è andata in archivio servono degli investimenti. E la Roma è pronta a farli.

Calciomercato Roma, Ciccotti in uscita

In ogni caso, in uscita, dopo diversi addio tra i quali quello di Andressa che non ha rinnovato il contratto, c’è da registrare l’interesse della Fiorentina e della Sampdoria per Norma Cinotti, centrocampista che è arrivata la scorsa estate dall’Empoli e che ha avuto poco spazio.

Una sua cessione è in fase di valutazione dentro le segrete stanze di Trigoria. In ogni caso su di lei è stato espresso l’interesse di altri club di A. Infine, resta alla Roma Ciccotti, una che c’era sin dal primo giorno e che quindi farà continuare la propria storia d’amore con il club giallorosso. Insomma, si stanno definendo le prime cose in casa giallorossa. Cose che servono come detto per aumentare il livello.