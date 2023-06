Calciomercato Roma, ritorno di fiamma per Pinto: ecco l’attaccante che il gm potrebbe mettere nel mirino nelle prossime settimane

Ritorno di fiamma per Pinto, alle prese con la ricerca dell’attaccante per la prossima stagione. Se Scamacca non è semplice da prendere non solo per quelle che sono le volontà del West Ham che non lo vorrebbe cedere in prestito, ma anche per quelle che sono le indicazioni delle ultime ore, con la Fiorentina pronta all’assalto visto che sia Jovic che Cabral non hanno reso secondo le aspettative.

Si valutano quindi altri nomi dentro Trigoria, e secondo Il Messaggero in edicola questa mattina nelle prossime settimane sul taccuino di Pinto potrebbe spuntare un nome che anche lo scorso mese di gennaio è stato accostato ai giallorossi. Un profilo che la Roma ha visto da vicino: parliamo di Okafor, attaccante del Salisburgo, incrociato nello spareggio di Europa League.

Calciomercato Roma, rispunta Okafor

Scadenza nel 2024, quindi un solo anno ancora, gli austriaci potrebbero decidere di cederlo a certe condizioni. E la Roma potrebbe anche valutare la mossa. In campionato, Okafor, è andato in doppia cifra, e anche in Champions League, nella prima parte di stagione, nel girone che vedeva protagonista anche il Milan, ha timbrato il cartellino per 3 volte in 6 presenze. Insomma, è uno che la porta la vede e anche con una certa regolarità e questo non è che un punto a suo favore.

Ovvio che in questo momento, comunque, le intenzioni di Pinto sarebbero altre. Ma è importante riuscire ad avere anche delle soluzioni pronte nel caso le cose non dovessero andare come si spera. Insomma, Okafor è un’alternativa in questo momento, ma nello spazio di poco tempo potrebbe anche diventare un obiettivo da seguire.