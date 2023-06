Esclusi dal campionato: arriva subito il verdetto

Esclusione decisa, dalla gioia al dramma in una sola settimana: ecco quello che sta succedendo in Serie B con il Lecco protagonista Il dramma una settimana dopo la gioia, quella vera, quella che dopo 50anni aveva riportato il Lecco in Serie B. Insomma, quello che sta succedendo in queste ore ha dell’incredibile, almeno secondo quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina.

Allora, andiamo con ordine e cerchiamo di fare chiarezza sulla situazione che si sta creando e che potrebbe anche portare all’esclusione del club lombardo dal prossimo campionato. Tutto gira intorno alla questione relativa allo stadio, infatti solamente questa mattina la società lombarda invierà la Pec della prefettura di Padova – l’unica strada percorribile come sede alternativa – ma fuori il tempo massimo, con la chiusura delle operazioni che era prevista e fissata per la giornata di ieri. E questo potrebbe quindi portare ad un taglio della squadra che ha fatto un cammino incredibile nei playoff e che ha buttato fuori il Foggia.

Esclusione decisa, il Lecco rischia il taglio

A tutto questo guarda con molto interesse il Brescia, retrocesso dopo i playout con il Cosenza, che ha anche presentato domanda per la B. Il Lecco farà ricorso, sottolineando non solo la questione del merito sportivo ma sostenendo anche un altro fatto: i playoff di C sono iniziati dieci giorni dopo e quindi di tempo non ce ne sarebbe stato. Rimane comunque da fare una considerazione, e su questo non ci piove: una situazione del genere doveva essere sicuramente vista prima.