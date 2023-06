Frattesi e Volpato, arriva l’annuncio ufficiale di Carnevali

Frattesi e Volpato, dopo l’incontro con l’agente del calciatore il ds Carnevali esce allo scoperto sul futuro dell’ex romanista

Il mercato in entrata della Roma è iniziato senza dubbio nel migliore dei modi, con l’acquisto di due calciatori giovani e di livello che vanno non solo ad abbassare considerevolmente l’età media della squadra, ma anche ad elevarne il tasso tecnico.

Visti i paletti imposti dal FairPlay Finanziario non era facile per Pinto e la società riuscire ad operare bene rientrando nei limiti della Uefa, ma almeno fino ad oggi si può dire che il lavoro svolto sia senza dubbio di qualità. Per essere davvero competitiva però, e per tornare stabilmente tra le prime quattro, la Roma dovrà necessariamente intervenire ancora sul mercato, per migliorare anche altri reparti in vista della prossima stagione.

Il centrocampo è apparso come uno dei ruoli più in difficoltà, soprattutto ad inizio stagione, quando i giallorossi orfani di Gini Wijnaldum, sembravano non riuscire a trasformare la manovra da difensiva ad offensiva, non riuscendo quasi mai ad alzare il ritmo di gioco.

Proprio per questo motivo Pinto ha individuato in Davide Frattesi uno dei tasselli che potrebbero rivelarsi determinanti per la conquista degli obbiettivi imposti dalla società, ma c’è da battere una concorrenza agguerrita.

Frattesi e Volpato, Carnevali esce allo scoperto sulla trattativa con la Roma

Nel corso del pomeriggio si è tenuto un incontro tra l’agente del calciatore Giuseppe Riso ed il ds dei neroverdi Carnevali, nel quale si è parlato del futuro dell’ex romanista. Su di lui ci sono diversi club di Serie A, su tutti Roma, Inter e Juventus, che stanno appunto trattando con il Sassuolo per la cessione.

Fondamentale saranno gli inserimenti delle contropartite, come ha apertamente lasciato intendere il direttore sportivo nel corso di un’intervista rilasciata proprio a seguito dell’incontro con Riso, nel quale ha parlato anche dei gioielli della Roma Volpato e Mulattieri:

“Volpato? L’interesse é conoscerli personalmente anche fuori dal campo, di avere un’idea di che ragazzi siano. Bisogna curare tutti gli aspetti e non lasciare nulla di intentato. Mulattieri e Volpato? Sono dei discorsi che vanno indipendentemente dall’affare Frattesi. Noi con la Roma abbiamo un ottimo rapporto, cercheremo di portare avanti le trattative e vedremo cosa fare”

Carnevali ha anche ammesso le difficoltà che comporta una trattativa simile, parlando anche dei giovani visionati da inserire nell’affare Frattesi: “Stiamo trattando con più squadre, la trattativa non è facile, è ancora lunga. Contropartite Juve? Ci interessano i giovani di tutte le squadre”.