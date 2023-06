Ha vinto la Roma: 5 milioni subito, paga l’ex

Ha vinto la Roma, cinque milioni subito per il club che dovranno essere pagati dall’ex. Arriva la sentenza di secondo grado che stravolge tutto

Cinque milioni di euro alla Roma. Soldi che Gianluca Petrachi, ex direttore sportivo dei giallorossi, dovrà restituire alla società. Queste sono le informazioni che in questo momento arrivano dal direttore di Sportitalia Michele Criscitiello, che lancia una bomba vera e propria che tocca da vicino la Roma.

Ricordiamo i fatti: in primo grado il dirigente aveva vinto la causa contro il club per l’interruzione del contratto di lavoro per giusta causa, una decisione che la Roma aveva deciso di appellare, e oggi sarebbe arrivata questa decisione clamorosa che condanna appunto Petrachi al pagamento e alla restituzione di 5milioni di euro. Oltre alle spese legali sostenute nei due gradi di giudizio. Insomma, una svolta clamorosa nella questione.

Ha vinto la Roma, paga Petrachi

Di notizie ufficiali sotto questo aspetto al momento non ce ne stanno ma su un tema così delicato, quando un giornalista si espone in questo modo, allora le cose dovrebbero essere veramente andate così. Ovviamente adesso ci si aspetta una nota ufficiale della Roma e chissà, magari una dichiarazione nel merito di Petrachi, che potrebbe arrivare oppure no, Non si sa.

In ogni caso la notizia è che la Roma andando fino in fondo ha messo in chiaro le cose, con un licenziamento che quindi era giusto. Un riscatto per il club capitolino, nonostante con i Friedkin la questione non centri nulla visto che sono fatti precedenti all’arrivo in città dei texani. Si attendono come detto delle comunicazioni ufficiali nel merito della vicenda. Ma le notizie sono queste che arrivano.