La Roma sfida Juventus, Inter e Milan: annuncio bomba dell’agente

La Roma sfida le big Juventus Milan e Inter per il calciatore: a sorpresa arriva l’annuncio dell’agente del calciatore

Esploso definitivamente nello scorso campionato, Davide Frattesi ha attirato l’attenzione di diversi club in Italia e all’estero. La Roma aveva messo gli occhi su di lui già lo scorso anno, con Tiago Pinto che ha trattato a lungo con il Sassuolo, senza però riuscire a chiudere la trattativa.

A rendere impossibile il suo approdo nella capitale sono state le elevate richieste della società Emiliana, che inizialmente aveva chiesto una cifra vicina ai 40 milioni di euro, nonostante la Roma avesse una percentuale sulla rivendita del 30%. La trattativa è andata avanti per diverso tempo, e gli emissari giallorossi provarono anche ad inserire alcune contropartite per cercare di limare il prezzo, ma non c’è stato nulla da fare.

Oggi sono molti i club che si sono interessati a lui, su tutti spiccano Inter e Juventus, con i neroazzurri che potrebbero essere in vantaggio in caso di cessione di Barella in Premier League, dalla quale la società ricaverebbe una cifra vicina ai 60 milioni di euro, di recente però l’agente del calciatore è uscito allo scoperto riguardo il futuro del proprio assistito.

Calciomercato Roma, proseguono i contatti per Frattesi: l’agente esce allo scoperto

Davide Frattesi è uno degli oggetti del desiderio delle big del nostro campionato, con la Roma che per prima aveva messo gli occhi sull’ex gioiello della primavera, provando a riportare il calciatore a casa senza riuscire a chiudere l’affare.

Il mercato in entrata ha già regalato all’allenatore una rosa più competitiva, ma con l’inserimento di un calciatore del suo calibro Mourinho potrebbe avere uno dei reparti di centrocampo più interessanti della prossima Serie A, affiancandolo a gente come Matic, lo stesso Cristante e Aouar.

Nelle ultime ore c’è stato un incontro che potrebbe rivelarsi decisivo, tra il suo agente Giuseppe Riso e la società emiliana per discutere del suo futuro. Sembra sempre più probabile un addio al Sassuolo, ma chi riuscirà a strapparlo ai neroverdi? A seguito di questo incontro l’agente è stato intercettato da alcuni giornalisti, come testimonia il video di Giorgio Musso, che hanno chiesto novità riguardo il suo assistito, chiedendogli chi fosse in vantaggio e la sua risposta lascia intendere molto poco:

“Diciamo che tutte stanno più o meno allo stesso punto, forse una un po più avanti” Giuseppe Riso però non ha voluto chiarire quale club fosse.