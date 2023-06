Morata alla Roma, non era mai successo: l’indizio che cambia tutto

Calciomercato Roma, uno dei profili più caldi valutati dalla dirigenza giallorossa è Alvaro Morata. L’indizio che fuga ogni dubbio.

Innamorata. No, il tempo delle mele non è ancora arrivato ma non è escluso che i segnali di apprezzamento lanciati nelle ultime settimane possano far breccia. Per rinforzare un attacco che sarà privo di Tammy Abraham per una parte consistente della stagione, infatti, la Roma ha drizzato le antenne su diversi obiettivi.

Oltre a Gianluca Scamacca, infatti, impossibile non considerare anche la candidatura di Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo, infatti, sta calamitando importanti attenzioni mediatiche. Legato all’Atletico Madrid da un contratto in scadenza nel 2024, il futuro dell’iberico non è stato ancora definito in tutti i suoi aspetti. Al di là delle smentite del caso, infatti, le chances che Morata lasci nuovamente i Colchoneros sono piuttosto credibili. Anche le voci riguardanti una possibile firma del rinnovo, infatti, non spengono affatto la pista. Qualora dovesse rinnovare il suo contratto con i madrileni, ad esempio, con il club di Madrid si potrebbe anche pensare ad un prestito con riscatto condizionato.

Calciomercato, Morata-Roma: bookmakers scatenati

Indiscrezioni, rumours, spifferi. Al momento niente di più. Che Morata possa essere un nome spendibile per la Roma, però, è confermato dal comportamento dei bookmakers. Interessante, a tal proposito, valutare la variazione di quota legata al possibile sbarco di Morata nella Capitale.

I betting analyst di Goldbet, infatti, bancano ad 1.80 l’eventuale approdo dell’attaccante spagnolo alla Roma. Si tratta di una quota sensibilmente inferiore rispetto a quella circolata negli ultimi giorni. Indizio indiretto che spinge l’ex Juve in orbita giallorossa. Che si tratti di una mera suggestione oppure no, Morata è uno dei profili che maggiormente stuzzicano Pinto per puntellare l’attacco. Per adesso, però, la Roma non ha ancora affondato il colpo, preferendo concentrare le sue attenzioni su Scamacca, per il quale ha avallato i primi sondaggi esplorativi. Le vie del mercato, però, sanno essere infinite. Staremo a vedere cosa potrà succedere.