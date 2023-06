Roma, stangata UEFA ufficiale: sanzione choc

Ufficiale, la UEFA sceglie il pugno duro contro José Mourinho e la Roma in vista della prossima Europa League. Ecco la dura sanzione dopo la finale di Europa League.

La finale di Europa League, vinta dal Siviglia ai calci di rigore, ha avuto una coda di polemiche in casa Roma. Il club giallorosso si è visto negare un calcio di rigore solare dall’arbitro inglese, Anthony Taylor. La direzione del fischietto britannico ha lasciato tanto amaro in bocca, oltre al rigore negato ci sono state contestazioni anche per due mancate espulsioni in casa spagnola. Dopo le polemiche è il momento delle sanzioni da parte della UEFA, che ci va giù pesante contro José Mourinho e la squadra giallorossa.

Quattro giornate di squalifica a José Mourinho per le parole rivolte all’arbitro Taylor dopo la finale di Europa League tra la Roma e il Siviglia, ma non solo. Ecco la decisione della UEFA dopo la finale di Budapest. Il tecnico giallorosso è stato squalificato per quattro turni in Europa “per aver rivolto un linguaggio offensivo a un ufficiale di gara”, si legge nella decisione della federazione continentale.” Inoltre il club giallorosso dovrà pagare una multa da 55 mila euro e non solo. Anche i tifosi della Roma subiscono una sanzione in vista della prossima stagione.

Stangata UEFA per la Roma dopo la finale di Europa League: non solo Mourinho nel mirino

Tre sanzioni contro la Roma per quanto successo dopo la finale di Budapest. Il tecnico giallorosso sarà assente in panchina per quattro turni nella prossima Europa League. Club giallorosso che dovrà pagare 55 mila euro di sanzione e settore ospiti giallorosso chiuso per un turno il prossimo anno.

La UEFA ha deciso di sanzionare anche i tifosi della Roma, che non potranno seguire i giallorossi in trasferta in una gara della prossima Europa League. Nel mirino della federazione europea quanto accaduto con il direttore di gara, prima nello stadio di Budapest poi all’aeroporto ungherese.