Stangata Mourinho, reazione immediata della Roma

Stangata Mourinho, dura presa di posizione della Uefa contro l’allenatore della Roma: la risposta della società non è tardata ad arrivare

José Mourinho è sempre stato un personaggio sopra le righe, e forse è proprio questo che gli ha concesso di creare un rapporto così profondo con ogni piazza in cui ha allenato, soprattutto in Italia, dove i tifosi dell’Inter ancora rendono omaggio al tecnico portoghese.

Tutto questo però lo ha portato spesso ad avere dei veri e proprio conflitti, e non solo con la classe arbitrale. Mourinho ha più volte espresso pensieri forti anche contro la Uefa e la Lega di Serie A, l’ultima volta in occasione della revoca della penalità inflitta alla Juventus che, almeno in quel momento, era costato il sorpasso proprio ai giallorossi.

La finale di Europa League dello scorso 31 maggio a Budapest è stato solo l’ultimo dei controversi episodi che lo hanno visto protagonista. In quell’occasione però tutti i tifosi non possono che dar ragione al proprio allenatore, in quanto a detta di molti l0arbitro Taylor non è stato all’altezza dell’importanza della partita, negando addirittura un rigore per fallo di mano contro il Siviglia, scatenando l’ira della panchina giallorossa, per la quale è arrivato un verdetto pesantissimo da parte proprio della Uefa.

Stangata Mourinho, dopo la sentenza la reazione della società

Nel post partita di Siviglia-Roma la tensione era alle stelle. L’allenatore José Mourinho non è riuscito a trattenere la rabbia, inveendo contro il direttore di gara davanti le telecamere, cosa che non è affatto passata inosservata ai vertici della Uefa, che ha aperto un procedimento contro di lui.

Oggi è arrivata la sentenza che ha dell’incredibile: 4 turni di squalifica allo Special One, 55 mila euro di multa alla società ed il divieto di vendita dei biglietti per la prossima trasferta europea ai propri tifosi. In molti hanno ritenuto ingiusta la pena, anche la società, che non ha perso tempo nel farsi sentire sull’argomento.

Secondo quanto riporta il giornalista Emanuele Zotti il club è pronto a presentare tutta la documentazione necessaria per fare ricorso, che porterà ad un inevitabile scontro con i principali vertici del calcio europeo, ovvero la Uefa, che non ha tollerato il comportamento avuto dalla panchina giallorossa per l’intera stagione.

Stangata #Uefa per #Mourinho dopo #SivigliaRoma di #EuropaLeague:il tecnico è stato squalificato per 4 giornate per le frasi riferite a #Taylor. Multa di 55mila euro per la #ASRoma e divieto di vendita biglietti ai propri sostenitori per la prossima trasferta europea @Gazzetta_it — Emanuele Zotti (@Ema_Zotti) June 21, 2023

Non è ancora chiaro se tale ricorso possa essere in parte accolto, magari riducendo la pena dell’allenatore e le dovute multe a carico della società, tuttavia l’opinione generale pare essere negativa al riguardo.