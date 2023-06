Arbitri contro Mourinho: richiesta choc a Rocchi

“Non vogliamo arbitrare la Roma”: richiesta choc al designatore Rocchi da parte dei direttori di gara. Ecco quello che è successo

La notizia di ieri sicuramente è stata la squalifica di Mourinho per quattro giornate da parte della UEFA dopo il caldo post partita di Budapest, quando lo Special One così come anche noi vi abbiamo raccontato con un video, non le ha mandare a dire a Taylor, il direttore di gara inglese che ha sicuramente indirizzato con le sue scelte la gara contro il Siviglia.

Una decisione che ha lasciato sicuramente con l’amaro in bocca i tifosi della Roma, che non si aspettavano una presa di posizione così netta. C’è da dire che il rapporto tra il portoghese e gli arbitri non è mai stato così idilliaco. Tant’è che secondo Il Giornale in edicola questa mattina i direttori di gara italiani avrebbero avanzato una particolare richiesta a Gianluca Rocchi, il designatore. Ecco quale sarebbe.

“Non vogliamo arbitrare la Roma”, la rivelazione

“Alcuni fischietti avrebbero confidato al designatore Rocchi l’intenzione di rinunciare ad eventuali designazioni per il comportamento, molto aggressivo, di tutta la panchina giallorossa. La stessa Roma spesso si è ritrovata in rotta di collisione con il comportamento di Mourinho, che dal canto suo ha reclamato l’isolamento politico-istituzionale del club così da spingerlo a riempire quel vuoto. Perciò sarebbe cosa buona e giusta che anche la Roma, incassata la pesante squalifica, stabilisca con il portoghese le nuove regole d’ingaggio.”

Questo si legge sul quotidiano oggi in edicola. Quindi gli arbitri non vorrebbero né arrivare all’Olimpico e nemmeno in trasferta vorrebbero fischiare una gara della Roma. Una situazione incredibile, senza dubbio. Ma tant’è, sappiamo benissimo come sono andate le cose nella stagione appena andata in archivio con gli arbitri che almeno una decina di punti – come da inchiesta che abbiamo pubblicato anche sul nostro sito- con delle decisioni che poi alla fine si sono rivelate sbagliate alla Roma li hanno tolti.