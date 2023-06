Calciomercato Roma, rifiuto da 50 milioni: c’è lo zampino di Dybala

Calciomercato Roma, per l’attaccante la scelta è quasi di vita. Ma i giallorossi attendono fiduciosi quella che potrebbe essere la decisione del calciatore

L’operazione Scamacca, nonostante la Roma abbia incassato il sì del giocatore, si è fatta più complicata del previsto. Il West Ham, club proprietario del cartellino, dopo l’investimento fatto al scorsa estate non ha nessuna intenzione di cederlo in prestito e, in questo modo, è assai complicato per Pinto riportare in Serie A il calciatore.

Insomma, il gm giallorosso si si sta muovendo anche verso altre soluzioni e una di queste, così come vi abbiamo raccontato nel corso di queste settimane, porta il nome di Alvaro Morata, centravanti spagnolo con un passato alla Juventus e che quindi la Serie A la conosce bene che adesso è all’Atletico Madrid. Ma che potrebbe cambiare aria.

Calciomercato Roma, la situazione Morata

La Roma secondo Repubblica in edicola questa mattina sta lavorando anche su questa soluzione. Ma senza dubbio nemmeno in questo caso sarà facile riuscire ad arrivare al calciatore che ha un’offerta importante dall’Arabia Saudita: l’Al Hilal gli offre 50milioni all’anno di ingaggio più 20milioni arricchiti di bonus ai Colchoneros per il cartellino. Morata si trova ad un bivio della sua carriera quindi. Accettare l’offerta e andare a giocare in un campionato che sta facendo di tutto per prendersi i migliori, oppure rimanere in Europa, magari in Italia, dove ha trovato moglie e dove sta benissimo.

In ogni caso la Roma, svela ancora il quotidiano, aspetta fiduciosa la decisione del giocatore, che forse potrebbe anche accettare il trasferimento visto che, in giallorosso, c’è Paulo Dybala, amico intimo e che ai figli dello spagnolo ha regalato la maglia giallorossa. Insomma, il cuore oltre i soldi, solamente in questo modo al momento Morata potrebbe arrivare a Trigoria. Non è tutto perduto quindi, e realmente c’è un poco di fiducia.