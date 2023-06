Calciomercato Roma, uno è di troppo e Pinto ne approfitta

Calciomercato Roma, uno è di troppo e della situazione Pinto è pronto ad approfittarne. Porte girevoli dentro Trigoria: ecco quello che potrebbe succedere

Uno è di troppo. E di questa situazione ne potrebbe approfittare la Roma, che è alla ricerca come sappiamo di un portiere che va a fare inizialmente il secondo di Rui Patricio, ma che potrebbe nel corso della stagione alternarsi con il portoghese, che entra nel suo ultimo anno di contratto e che per motivi anagrafici lascerà la Roma alla fine della stagione.

Nei giorni scorsi è spuntato il profilo del turco Cakir, per il quale, secondo alcuni rumors, la Roma si sarebbe spinta fino a 10milioni di euro. Ma è spuntato anche un altro nome, a dire il vero, uno che conosce la Serie A e che poco tempo fa ha vinto lo scudetto con il Napoli: parliamo di Pierluigi Gollini dell’Atalanta che tornato a Bergamo non dovrebbe rimanere alla corte di Gasperini. Lì ci sono già Musso e Carnesecchi quindi come detto prima uno è di troppo.

Calciomercato Roma, la situazione tra i pali

Gli azzurri non hanno esercitato il diritto di riscatto fissato a 8milioni di euro, ma questo non chiude alla possibilità di un ritorno, magari facendo la richiesta di uno sconto. Ma in tutto questo la Roma – secondo la Gazzetta dello Sport – potrebbe anche inserirsi, magari chiudendo l’operazione allo stesso modo del Napoli, in prestito con diritto di riscatto. Un anno quindi per valutarlo dentro Trigoria e poi decidere.

In tutto questo c’è da capire il futuro di Svilar, che sembra lontano dai colori giallorossi la prossima stagione. Il portiere infatti potrebbe andare via in prestito per cercare di giocare con una certa regolarità nei prossimi mesi, cosa che non è successa con Mourinho lo scorso anno. Anche lui, così come vi abbiamo raccontato, ha aperto alla possibilità di un addio temporaneo cosa che vorrebbe anche la Roma, che vedendolo all’opera per un certo periodo, potrebbe anche poi decidere di trattenerlo. Insomma, le manovre anche per il portiere sono iniziate.