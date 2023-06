Calciomercato Roma, visite mediche fissate: 10 milioni in Premier

Calciomercato Roma, accordo totale e firma in arrivo: fissata la data delle visite mediche. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Le questioni fin qui in grado di generare non poca attenzione in casa Roma hanno certamente interessato una pluralità di fattori, molti dei quali intrecciantisi con l’ormai nota necessità del club di intrecciare le volontà di crescita e miglioramento con i non pochi paletti di natura economica che stanno perimetrando, da anni, il margine di manovra della società giallorossa e non solo.

I recenti esempi del passato ci permettono di comprendere come ai piani alti di Trigoria ci sia sempre stata una certa attenzione e bravura nella concretizzazione del suddetto compromesso, ad oggi caratterizzante anche l’attuale modus operandi di Tiago Pinto e colleghi in vista di quella che si appresta ad essere la terza stagione romanista di José Mourinho. Smaltita ancora parzialmente la tristezza per lo scacco in Europa League e in attesa di una ripresa non poi così lontana, il lato dirigenziale sta cercando di attenzionare in questi giorni i tanti possibili scenari in grado di raggiungere importanti obiettivi economici.

Calciomercato Roma, visite mediche fissate per Kluivert: le ultime

Il riferimento, ovviamente, è a quell’anelito necessario alla chiusura dei bilanci del mese di giugno con un’indicazione “+ 30 milioni” alla voce “plusvalenze”. In attesa di ulteriori novità, la strada tracciata da Pinto, sembra non aver fin qui previsto sacrifici di elementi troppo importanti, come in un primo momento si pensava potesse accadere.

I nomi di Tahirovic, Missori e Volpato, per ora, hanno sicuramente rappresentato l’emblema della volontà di intraprendere un percorso che permetta al settore giovanile di essere sfruttato anche ai fini di una linfa economica oggi fondamentale. A ciò, inoltre, vanno aggiunte le diverse operazioni in uscita che, da non poco tempo, si sta provando a chiudere. Tra queste, figura sicuramente quella di Justin Kluivert, reduce dalla stagione altalenante al Valencia e, più in generale, da un biennio di allontanamento netto dalla Capitale.

La cessione dell’olandese, come raccontatovi, sarebbe sempre più vicina, come emerso anche dai recenti aggiornamenti di Fabrizio Romano. Ribadendo le cifre di un’intesa con il Bournemouth per 9.5 milioni di euro più 850 mila euro di bonus, Romano evidenzia come la prossimità della chiusura emerge anche dalla data relativa alle visite mediche, previste per la giornata di domani, venerdì 23 giugno.