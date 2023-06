Gol fantasma Francia-Italia: tifosi Roma scatenati sui social

Gol non convalidato e tante polemiche, con il Var sempre al centro dell’attenzione. La sfida tra Italia e Francia fa discutere non poco, tifosi della Roma compresi.

Se fino a qualche settimana fa in casa giallorossa si percepiva un ancora evidente rammarico, tagliente quanto giustificato, negli ultimi giorni, il mondo Roma parrebbe quantomeno aver razionalizzato uno smacco importante come quello legato alla finale di Europa League, contraddistinta da una beffarda beffa ai rigori, resa ancora meno digestibile da scelte arbitrali non proprio felicissime.

Giusto però provare a guardare avanti, come fin qui fatto da addetti ai lavori, attenti e operativi per continuare a lavorare in vista di percorsi che, almeno nelle speranze dei tifosi, devono provare a regalare ancora importanti soddisfazioni. I recenti eventi calcistici di questi minuti, come emerso chiaramente, hanno certamente acceso nuovamente polemiche e ricordi in casa Roma, alla luce delle scelte arbitrali che hanno contraddistinto la gara della Nazionale di Nicolato contro la Francia.

Italia-Francia, i tifosi della Roma non dimenticano dopo le polemiche: “A noi è andata anche peggio”

L’Italia Under 21, al termine di una prestazione non negativa, è infatti uscita sconfitta per 2 a 1 contro la Francia, impostasi grazie anche a scelte quantomeno destinate a divenire oggetto di discussione. I momenti salienti, gol iniziale della Francia a parte, si possono riassumere all’espulsione di Badé, caduta in medias res rispetto a due azioni di non poca importanza.

Ci riferiamo al sorpasso dei Bleus targato Barcola, viziato però da un palese fallo a inizio azione. Mancata assegna di Var e tecnologia hanno impedito di rivedere quanto accaduto. Lo stesso si è verificato nel finale di gara con la mancata assegnazione della rete a Bellanova. Le discussioni e le giustissime polemiche non sono minimamente mancate, con una certa veemenza anche in casa Roma.

“Quando Taylor ci ha scippato una coppa, per poi vedere la Roma essere anche punita, non ho visto alcuna difesa nei confronti della Roma”. “Fino a qualche ora fa, in molti provavano a insegnarci che bisogna rispettare le decisioni dell’arbitro e che questo è il calcio. Non dicevate che non bisogna lamentarsi”. “Nella finale di Europa League alla Roma è andata peggio”.

“Ora in tanti stanno criticando le scelte dell’arbitro ma fino a meno di un mese fa si accusava l’atteggiamento di Mourinho e della panchina della Roma”. “No, non mi passa ancora Siviglia-Roma. Tutti si stanno indignando adesso mentre quando è capitato a noi, in tanti hanno fatto i moralisti”.

La chiosa, poi, arriva da Giuseppe Falcao, figlio dello storico Paulo Roberto giallorosso. Di seguito il suo tweet.