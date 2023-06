Juventus fuori dalla Coppa, ‘giallo’ infinito: retromarcia ufficiale UEFA

Juventus, il novero delle squadre inserite nella prossima edizione della Conference League non comprendeva la compagine bianconera. Correzione immediata

A calamitare l’attenzione mediatica in lungo e in largo in una stagione assolutamente atipica sono state le vicende extra-campo della Juventus.

Ai 10 punti di penalizzazione inflitti dalla Procura Federale ha fatto seguito la decisione del club bianconero di patteggiare per chiudere definitivamente il caso stipendi. Al netto della penalizzazione, però, la compagine di Allegri ha chiuso la stagione al settimo posto in classifica, strappando il pass per la prossima edizione della Conference League. Almeno in teoria. La posizione della Juve, infatti, è ancora sub iudice a causa della possibile variazione del settlemente agreement. Motivo per il quale non è escluso che Ceferin, alla fine, decida di estromettere la Juve per un anno dalle Coppe Europee.

Logo della Juventus non presente nella lista delle partecipanti alla Conference: poi la correzione

Ad alimentare il caso ci ha pensato anche il sito UEFA. Nella lista dei club iscritti ai play-off di Conference, infatti, mancava la Juventus. Sulla carta, infatti, i bianconeri avrebbero dovuto figurare assieme ad Aston Villa, Eintracht Francoforte, Lille ed Osasuna. Tuttavia il logo e il nome della Juventus non erano presenti, il che non è passato inosservato.

Immediata, però, la correzione degli organi competenti UEFA. Dopo pochi minuti dall’assenza del logo Juve, infatti, i responsabili competenti hanno provveduto ad aggiornare. Da pochi istanti, dunque, compare la pagine aggiornata, nella quale è presente anche lo Scudetto bianconero. Sta di fatto che il verdetto definitivo di Nyon è sempre più vicino e continuerà a calamitare l’attenzione mediatica anche nelle prossime settimane. Staremo a vedere cosa succederà.