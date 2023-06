Mourinho a pranzo col grande ex: Friedkin vola in Portogallo

José Mourinho è in vacanza a Setubal ed è andato a pranzo con l’ex presidente. Nel frattempo in Portogallo sbarca anche Dan Friedkin, ecco le ultimissime

José Mourinho incontra a pranzo Pinto da Costa, presidente e simbolo del Porto. Nessuna ombra di mercato dietro il meeting tra lo Special One ed il suo ex presidente, l’incontro è avvenuto per un motivo extra campo. Il tecnico della Roma ha partecipato ad un documentario su Netflix dedicato ai quaranta anni di presidenza del patron del Porto. In terra lusitana, ad appena un’ora di macchina da dove si trova il tecnico giallorosso, è sbarcato nelle scorse ore anche Dan Friedkin. Il presidente della Roma è stato intercettato all’Aero Club de Portugal, uno scalo a nord-est di Cascais, a circa 70 chilometri da Setubal.

Mourinho a pranzo col presidente del Porto: toccata e fuga Friedkin in Portogallo

Dan Friedkin fa scalo in Portogallo, ad un’ora di macchina da Setubal. Il ‘Corriere dello Sport’ parla di un possibile incontro tra il proprietario texano della Roma e José Mourinho. Incontro su cui si mantiene il massimo riserbo, non c’è alcuna conferma ma lo statunitense è stato intercettato col suo aereo vicino alla città dello Special One. Il tecnico nel frattempo è andato a pranzo con il suo ex presidente, il simbolo del Porto, Pinto Da Costa.