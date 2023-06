Calciomercato Roma, Allegri al posto di Mourinho e decisione già presa. Arriva l’annuncio che cancella ogni dubbio in casa giallorossa e non solo.

In un calciomercato fin qui contraddistinto da grandi novità e cambiamenti, sono ancora numerose le esigenze presenti sul taccuino di un Tiago Pinto alle prese con le tante questioni impostegli dalla situazione finanziaria del club e, al contempo, dall’anelito al miglioramento di Mourinho.

Fin qui, abbiamo visto come il GM sia stato capace di gestire coerentemente le proprie energie su entrambi i fronti, chiudendo ufficialmente due colpi e provando a chiosare diverse trattative in uscite con consequenziali allontanamenti dei non pochi esuberi presenti in rosa. Sono queste le esigenze principali di questa fase di mercato giallorosso, contraddistinto inizialmente, però, anche da una certa attesa timorosa nei confronti della posizione di Mourinho e di un futuro che, fino a poco fa, sembrava non escludere un suo allontanamento dalla Capitale.

Allegri al posto di Mourinho e offerta ricchissima: “Cercano il top”

Al netto del walzer delle panchine in Europa che sembrava destinato a toccare anche la posizione dello Special One, giusto evidenziare come concrete e più che allettanti avances nei confronti del tecnico della Roma erano giunte soprattutto dalla ricca Arabia Saudita, autentica e tristemente nota protagonista di un calciomercato di predazione nel nostro continente, come emerso dai diversi colpi concretizzati e i non pochi tentativi per nobili giocatori europei.

I timori dei giallorossi, unitamente alle ricchissime proposte arabe, avevano preoccupato non poco i tifosi della Roma, ad oggi però ben più sereni e tranquilli almeno sul fronte Mourinho. Proprio relativamente alla posizione di José, si è espresso in queste ore Rashid Uddin, agente di mercato intervenuto ai microfoni di Tv Play di Calciomercato.it.

“Stanno cercando di portare anche allenatori come Allegri o Mourinho. Josè credo resterà a Roma, dal momento che non vuole andare in Arabia Saudita. Per Allegri c’è un’offerta e tanti soldi sul tavolo. Hanno fatto un tentativo anche per Gerrard, a cui sono stati offerti 20 milioni a stagione. In passato arrivavano giocatori ed allenatori stranieri, ora cercano il top”.