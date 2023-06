Bomba Dybala: addio con la clausola

Calciomercato Roma, dalla Spagna arriva la bomba sul futuro di Paulo Dybala. Il top club europeo sembra pronto a pagare la clausola e strappare la ‘Joya’ ai giallorossi

La prima stagione di Paulo Dybala in casa Roma è stata da incorniciare per l’attaccante argentino. Il bottino stagionale parla chiaro e dimostra come la ‘Joya’ sia stato autentico trascinatore dei suoi. L’ex Juventus ha totalizzato 38 presenze al suo primo anno nella capitale, condite con la bellezza di 18 gol e 7 assist. L’ultimo dei quali è stato decisivo per scavalcare proprio la squadra bianconera in classifica e strappare la qualificazione in Europa League per la Roma di José Mourinho.

L’exploit dell’attaccante argentino è stato coronato anche dalla vittoria della Coppa del Mondo per la nazionale Albiceleste. Paulo Dybala ha impresso il suo timbro sulla finale contro la Francia, siglando il calcio di rigore nella lotteria finale. Lo score dell’argentino non passa inosservato alle sirene del calciomercato estivo, che sembrano pronte a tornare a squillare per la ‘Joya’. La Roma dal canto suo vuole accelerare i contatti per arrivare all’adeguamento salariale del calciatore, con conseguente cancellazione della clausola rescissoria. Clausola che fa gola ai top club europei, come rilanciato dalla Spagna nelle scorse ore.

Calciomercato, Roma in allarme per la clausola di Dybala: Barcellona in agguato

Dal paese iberico sganciano la bomba Barcellona sul futuro di Paulo Dybala. La squadra guidata in panchina da Xavi Hernandez avrebbe messo nel mirino l’attaccante argentino della Roma, facendo leva proprio sul prezzo della clausola d’uscita valida per l’estero.

Il valore della clausola per i club fuori dai confini della Serie A è risibile: appena 12 milioni di euro. E, secondo quanto rilancia dal paese iberico il sito Fichajes.net, il nome di Dybala sarebbe in cima alla lista dei desideri di Xavi. Il tecnico della squadra catalana avrebbe individuato nella ‘Joya’ il profilo perfetto per rafforzare l’attacco Blaugrana. Un altro segnale per la dirigenza giallorossa, la clausola di Dybala fa tremare i tifosi romanisti, che sperano nell’affondo finale verso l’adeguamento salariale del talento argentino.