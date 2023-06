Calciomercato Roma, accordo totale in Serie A: appuntamento fissato

Calciomercato Roma, intesa a metà e nuovo incontro già fissata. C’è la data, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Come compreso in queste tre settimane di mercato, iniziate esattamente dopo la fine del campionato e ufficialmente destinate a entrare nel vivo a partire dal prossimo mese, la Roma sta cercando di coniugare i diversi interessi e le molteplici necessità ai fini di una costruzione calibrata e, soprattutto, rispettosa delle esigenze finanziarie del club. L’attenzione rivolta alle uscite, non casualmente, permette di comprendere come ci sia un’esigenza relativa soprattutto a quelle cessioni figuranti ad oggi necessarie per i motivi di cui ormai noto.

In tale direzione, dunque, si leggano e comprendano gli atteggiamenti e le scelte di Tiago Pinto, reduce da diversi meeting in quel di Londra, in occasione dei quali, Scamacca a parte, ha cercato di portare avanti numerosi discorsi relativi agli scenari potenzialmente in grado di poter essere sfruttati per mettere a disposizione del tecnico una rosa migliorata e, al contempo, epurata dei non pochi elementi da tempo rappresentanti un esubero, anche da un punto di vista economico.

Calciomercato Roma, da Missori a Frattesi: nuovo appuntamento col Sassuolo

I nomi fin qui emersi sono stati numerosi e permettono di comprendere come l’obiettivo, sul fronte delle entrate, risulti essere quello di corroborare lo scacchiere in modo funzionale e intelligente, attenzionando parallelamente le diverse opportunità di monetizzazione da sfruttare per poter poi apportare modifiche e novità alla rosa di Mouriho.

Non poco importante potrebbe essere anche l’approccio diplomatico, in nome della serrata rete di relazioni instaurate da Pinto in questi mesi e che, soprattutto in queste ultime settimane, stanno interessando un Sassuolo col quale, come mai nascosto dallo stesso Carnevali, i rapporti risultano essere più che degni. Non a caso, seppur con le forti ingerenze delle squadre settentrionali, la Roma continua a monitorare Frattesi, conducendo parallelamente discussioni anche sul fronte legato alle possibili cessioni.

Su tale argomento, Filippo Biafora ha riferito in queste ore come sia ormai stata trovata un’intesa per Missori mentre c’è ancora distanza per la trattativa Volpato, evidenziando altresì come Frattesi sia valutato non più di 30 milioni di euro. Centrocampista neroverde a parte, gli interessi tra Roma e Sassuolo toccano, dunque, tutta una serie di aspetti, destinata ad essere toccata e affrontata nel corso della prossima settimana, quando è previsto un nuovo appuntamento tra le parti.