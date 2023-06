Calciomercato Roma, doppio bomber gratis: Milan decisivo

Calciomercato Roma, rifiuto e intervento decisivo del Milan: intreccio europeo per il colpo a costo zero.

I nomi fin qui accostati al mondo giallorosso sono certamente stati non pochi e hanno restituito immediata consapevolezza nella tipologia di giocatori ricercati da Tiago Pinto e colleghi già in queste prime settimane di calciomercato. Se l’impellenza del termine ultimo per il settlement agreememt impone ad addetti ai lavori di accelerare le pratiche in uscite, è altrettanto giusto evidenziare come ai piani alti di Trigoria stiano continuando a seguire le tante possibilità in entrata.

La stagione da poco conclusasi ha infatti permesso di comprendere come la squadra abbia la necessità di rinforzare diversi dei propri reparti, nel pieno rispetto, però, delle esigenze e delle possibilità economiche di un club ben consapevole di non poter superare determinate soglie e paletti. In attesa di ulteriori evoluzioni sul fronte cessioni di cui più volte detto, la Roma ha fin qui regalato a Mourinho Ndicka e Aouar, senza dimenticare di un Llorente sempre più vicino al ritorno.

Calciomercato Roma, Milan e PSG ‘decisive’ per Zaha: gli ultimi aggiornamenti

Valutazioni e ponderazioni toccheranno però con ogni probabilità anche un attacco, laddove si è registrato con veemenza un concreto interesse per Scamacca, in grado di toccare l’acme in pochi giorni nel corso della scorsa settimana, salvo poi un raffreddamento di uno scenario che continua comunque ad essere monitorato e seguito con grande attenzione.

La Roma, in particolar modo, spera di riuscire a chiudere un colpo economicamente conveniente ma, al contempo, in grado di corroborare la prolificità di uno scacchiere apparso, anche da questo punto di vista, più che perfettibile. Nella lista non breve di nomi, continua a stimolare quello di Wilfred Zaha, ormai prossimo alla scadenza contrattuale ufficiale con il Crystal Palace e, da almeno un anno, accostato anche alla Roma.

Corteggiato dall’Arabia, il futuro di Zaha potrebbe però intrecciarsi anche con Milan e PSG. Come riferisce L’Equipe, infatti, continua a stimolare gli interessi del PSG, reduce dall’incasso del rifiuto di Thuram. Il centravanti figlio d’arte avrebbe visto nella dimensione francese uno scenario poco in grado di garantirgli una centralità presentatagli, invece, da un progetto Milan certamente più stimolante nella sua visione.

La necessità del PSG di cercare rinforzi in un attacco che potrebbe restare orfano anche d Mbappé, come evidenziano i media francesi, porta a non escludere, dunque, possibili evoluzioni e cambiamenti sul futuro di uno dei tanti giocatori fin qui seguiti dalla Roma.