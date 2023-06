Calciomercato Roma, dribbling Lazio: irruzione per il colpo a zero

Calciomercato Roma, a sorpresa si inserisce la Lazio, che si prepara a soffiare il calciatore a Pinto: corsa e dribbling a costo zero

Prosegue il piano della società, che punta a migliorarsi sotto ogni punto di vista per affrontare al meglio la prossima stagione. Fin ora Pinto è stato molto bravo ad operare nonostante le limitate risorse economiche a sua disposizione, come dimostrano gli acquisti di Aouar e N’Dicka, calciatori che vanno non solo ad alzare il tasso tecnico della rosa, ma anche ad abbassare considerevolmente l’età media.

Continuare su questa linea non sarà semplice, proprio a causa della delicata situazione in cui riversa non solo la Roma, ma anche diversi club di Serie A, tra cui anche Juventus e Inter. Diverso è il discorso per il Milan, che dopo la cessione di Tonali per una cifra vicina agli 80 milioni di euro può permettersi di spendere qualcosa sul mercato, anche se ha senza dubbio perso uno dei migliori in quel ruolo del nostro campionato.

Il gm giallorosso sta sondando diversi nomi sul mercato, soprattutto tra i parametri zero. Proprio su uno dei giocatori individuati dal portoghese si è inserita la Lazio, che vuole portarlo a Roma, sponda biancoazzurra.

Calciomercato Roma, subentra la Lazio che soffia il colpo a zero ai giallorossi

La lista di Pinto è in continuo aggiornamento, in modo tale da poter sondare più calciatori possibili per provare a migliorare la rosa in vista della prossima stagione. Non sarà facile, soprattutto viste le limitate risorse economiche che la società può mettergli a disposizione, ma almeno fino adesso il suo lavoro è di molto sopra la sufficienza.

Tra i tanti nomi appunto seguiti dalla Roma spicca quello di Wilfried Zaha, attaccante ivoriano classe 1992, giocatore dotato di un dribbling ubriacante, che nelle ultime stagioni si è distinto con la maglia del Crystal Palace che ha collezionato 68 gol in 291 presenze. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su Twitter sul calciatore sarebbe piombata la Lazio:

Excl: Lazio have now approached Crystal Palace forward Wilfried Zaha on potential free deal. Negotiations took place but it’s not an easy deal at this stage. 🔵🇨🇮 #transfers #CPFC Zaha has many proposals and so will assess his options soon. pic.twitter.com/mMu2G5xrGz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2023

“La Lazio ha ora contattato l’attaccante del Crystal Palace Wilfried Zaha per un potenziale contratto gratuito. Le trattative hanno avuto luogo ma non è un affare facile in questa fase. Zaha ha molte proposte e quindi valuterà presto le sue opzioni”. Non certo una trattativa facile per la squadra di Lotito dunque, viste le tante offerte che ha l’attaccante, tuttavia la Lazio farà un tentativo per portarlo a Roma.