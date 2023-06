Calciomercato Roma, incontro segreto con il Barcellona: nuovo colpo di scena

Calciomercato Roma, dalla Spagna trapelano importanti indiscrezioni su uno dei profili accostati indirettamente anche alla Roma. Ecco cosa trapela.

La volontà di sfruttare quelle occasioni che potrebbero materializzarsi unite alla necessità di dare un occhio al bilancio. Un via-vai ragionato per non farsi trovare impreparati sia in entrata che in uscita: in questa duplice prospettiva la Roma sta affrontando una prima parte della sessione estiva di calciomercato che vede i giallorossi recitare un ruolo da assoluti protagonisti.

Dopo aver ufficializzato gli innesti di Aouar e Ndicka, infatti, Pinto sta lavorando con decisione sul fronte cessioni. Una volta definito l’addio di Tahirovic con tanto di comunicato ufficiale, i giallorossi hanno stretto i tempi trovando l’accordo per la cessione di Kluivert. Allo stesso tempo, però, anche Missori è sempre più vicino ad accettare la proposta del Sassuolo. Rimanendo sulla corsia destra, occhio agli incroci che potrebbero materializzarsi da un momento all’altro. Un profilo accostato direttamente ed indirettamente alla Roma è infatti quello di Ivan Fresneda, al centro di un vero e proprio tourbillon di mercato nel corso delle ultime settimane.

Calciomercato Roma, il Barcellona fa sul serio per Fresneda

Il trasferimento del laterale spagnolo classe ‘2004 del Real Valladolid al Borussia Dortmund sembrava potersi configurare da un momento all’altro. Il ribaltone in seno all’entourage del calciatore, però, ha rimescolato le carte in tavola, spalancando le porte a scenari impensabili. Alla luce della retrocessione del Valladolid, d’altronde, la valutazione del millenial si è drasticamente ridimensionata, al punto che potrebbero essere necessari molto meno dei 30 milioni di euro circolati nei mesi scorsi.

Juve e Roma hanno avviato sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione Fresneda. Anche l’Inter in tempi non sospetti ha tentato di capire gli eventuali margini di manovra, rinnovando il proprio interesse. Lo spagnolo, però, ha calamitato l’interesse di diversi club in Bundesliga, Premier League e Liga. Oltre al Borussia Dortmund e al Newcastle, infatti, anche il Barcellona è sceso in campo in maniera concreta.

Secondo quanto riferito da Marca, non a caso, nei giorni scorsi si sarebbe già materializzato un summit tra gli uomini mercato del Barça e i rappresentanti del calciatori. Un incontro esplorativo utile a capire eventuali punti d’incontro: summit con il quale i blaugrana intendono lanciare un messaggio alla concorrenza per provare ad anticipare la folta concorrenza. Staremo a vedere cosa succederà.