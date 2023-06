Calciomercato Roma, la Juventus dice no: Pinto resta da solo

Calciomercato Roma, la posizione della Juve e i nuovi scenari in casa giallorossa. Le prossime mosse di Tiago Pinto andranno seguite con molta attenzione: gli aggiornamenti.

A caccia di occasioni. In questo modo si potrebbero etichettare le prossime mosse della Roma in sede di calciomercato. Dopo aver ufficializzato gli affari N’Dicka ed Aouar, infatti, i giallorossi vogliono ulteriormente puntellare l’organico capitalizzando quelle occasioni che di volta in volta dovessero presentarsi.

Sotto la lente di ingrandimento dei giallorossi figura ancora il reparto di centrocampo. Una volta memorizzata la richiesta importante del Sassuolo per Frattesi, sul quale ha dirottato le proprie attenzioni il Milan che si appresta a definire la cessione di Tonali, la Roma ha continuato a scandagliare il mercato per provare a capire il da farsi. Nelle ultime ore è ritornato in auge – tra gli altri – anche il profilo di Donny van de Beek – centrocampista olandese in uscita dal Manchester United, al quale è legato da un contratto in scadenza nel 2025.

Calciomercato Roma, no della Juventus all’opzione van de Beek

Dopo una breve parentesi in prestito con la maglia dell’Everton, l’ex Ajax ha fatto ritorno al Manchester United, tra le cui fila in questa stagione ha collezionato 10 presenze complessive, senza mettere a referto né gol né assist. Corpo estraneo allo scacchiere tattico di Ten Hag, van de Beek si sta guardando attorno alla ricerca di nuove soluzioni.

Quello del classe ’97 è un profilo che in tempi e in modi diversi è stato proposto a diversi club di Serie A. L’ultimo, in ordine di tempo, è la Juventus. Secondo quanto riferito da tuttojuve.com, infatti, nelle ultime ore il centrocampista dello United sarebbe stato offerto anche ai bianconeri, alla ricerca di un nuovo profilo con il quale avviare un mini restyling della zona nevralgica del campo.

Manna, però, sembra avere le idee piuttosto chiare a riguardo: il primo nome sulla lista dei desideri della Juve, aspettando la decisione finale di Rabiot in merito alla proposta di rinnovo, è Milinkovic Savic. Ragion per cui, pur non abbandonando definitivamente la pista Frattesi, la Juve preferisce canalizzare le sue attenzioni sulla mezzala serba della Lazio. Questo spiega il motivo per il quale la “Vecchia Signora” avrebbe immediatamente depennato l’opzione van de Beek, per il quale comunque la Roma non ha ancora avviato una trattativa concreta.