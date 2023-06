Calciomercato Roma, l’addio è ufficiale: Pinto piazza il colpo

Calciomercato Roma, l’addio è ufficiale: c’è anche il comunicato del club giallorosso che avvicina la deadline imposta dalla UEFA

Finalmente Pinto è riuscito nel colpo, in uscita. Una trattativa che sembrava chiusa da un poco di tempo e che adesso ha anche i crismi dell’ufficialità: Justin Kluivert è stato ceduto a titolo definitivo al Bournemouth, club di Premier League che nello scorso mese di gennaio era stato anche vicino a prendere Zaniolo. Quella operazione non era poi andata a buon fine, ma adesso poco importa, quello che interesse è che l’olandese non dovrà tornare a Trigoria.

Non si conoscono le cifre ufficiali dell’addio di Kluivert, che mai è esploso a Roma tant’è che nelle ultime stagioni è stato in prestito: prima in Francia, lo scorso anno al Valencia. Sembrava anche potesse esserci il riscatto da parte del club spagnolo, ma il finale di stagione, da quelle parti, ha ribaltato le cose.

Calciomercato Roma, la nota del club

“Con la maglia giallorossa, Kluivert ha collezionato 68 presenze e 9 gol tra il 2018 e il 2020. Nelle ultime tre stagioni ha indossato le maglie di Lipsia, Nizza e Valencia. Il Club augura a Justin il meglio per la nuova avventura in Premier League”. Questo il comunicato giallorosso, dopo aver annunciato appunto la riuscita dell’operazione.

Un’operazione importante, come detto, perché avvicina la deadline della UEFA con i soldi che Pinto deve riuscire a trovare entro il prossimo 30 giugno. L’operazione Kluivert potrebbe essersi chiusa tra i 12 e i 13 milioni di euro, che aggiunti agli 8,5 di Tahirovic, superano i 20. Ad arrivare ai 30, quindi, manca davvero pochissimo.