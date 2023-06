Calciomercato Roma, sfida da 7 milioni in Serie A: osservatori allo stadio

Calciomercato Roma, 7 milioni di euro e osservatori allo stadio: tripla sfida in Serie A.

Tanti i nomi fin qui accostati ai giallorossi, alla luce delle plurime esigenze palesate da una squadra che, sempre sotto la guida di Mourinho, proverà a ripartire da quanto costruito nel corso di questi ultimi due anni, seppur con la consapevolezza di limiti e impossibilità di poter intervenire in modo fin troppo massiccio nel corso di questo calciomercato.

Come accaduto già in passato, con un’attenzione non poco veemente soprattutto alle questioni in uscita, gli addetti ai lavori stanno cercando di comprendere quali siano le concrete e felici possibilità legate ai possibili rinforzi. Nomi e idee non sono certamente mancate, soprattutto alla luce delle diverse occasioni che la corrente campagna acquisti parrebbe poter porgere anche sul piatto di Tiago Pinto. Parametri zero a parte, comunque, la Roma ha dimostrato di saper operare soprattutto con una certa progettualità, al netto di qualche errore e passo falso che non hanno però mai del tutto macchiato o ridimensionato le serie intenzioni dei Friedkin.

Calciomercato Roma, tripla sfida in Serie A e 7 milioni: nome a sorpresa

Per tale motivo, non sono da escludersi colpi a sorpresa e, magari, destinati a rimpolpare lo scacchiere con elementi meno altisonanti ma non per questo potenzialmente meno utili. Non sono mancati in passato tentativi del genere, come emerso da alcuni dei diversi ingaggi arrivati anche da campionati meno conosciuti, permettendo in alcuni casi anche di raccogliere buoni risultati.

Allargando l’orizzonte in Serie A, il caso Kvaratskhelia è da questo punto di vista emblematico e restituisce anche consapevolezza nell’importanza di saper agire tempestivamente. Ne siano, dunque, avvisati gli addetti ai lavori, alla luce delle ultime novità riferite da Play Sport. Stando a quanto riportato, infatti, i giallorossi sarebbero interessati, insieme a Fiorentina e Bologna, ad Adrian Mazilu.

L’attaccante della Farul Constanta ha generato nobili attenzioni in Europa e i su citati club hanno visionato il suo rendimento in occasione della gara della Romania Giovanile lo scorso mercoledì sera. Dopo il felice rendimento e i 5 gol in 19 presenze in Super League, il suo prezzo dovrebbe attestarsi sui 7 milioni di euro.