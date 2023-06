Calciomercato Roma, un bomber “sopra le righe” per Mourinho

Calciomercato Roma, per la Roma un bomber definito “sopra le righe”: il calciatore andrebbe a prendere il posto di Abraham infortunato

La stagione da poco conclusa ha consegnato alla Roma un problema non indifferente, ovvero la scarsa propensione al gol degli attaccanti. Abraham nel suo primo anno nella capitale aveva fatto vedere grandi cose, segnando la bellezza di quasi 30 gol stagionali, molti dei quali pesantissimi.

Purtroppo però l’inglese non è riuscito a ripetersi in questa stagione, riuscendo a malapena ad arrivare a doppia cifra. L’acquisto di Belotti, svincolatosi dal Torino, sembrava aver consegnato all’allenatore un tandem d’attacco micidiale, ma il Gallo, forse, è stato proprio quello che ha faticato di più.

Non si può non riconoscergli la voglia, ma soprattutto il grande spirito di abnegazione che lo ha contraddistinto in fase di non possesso, tuttavia a questa squadra sarebbero serviti i gol. L’infortunio di Abraham ha bloccato una cessione che sarebbe potuta fruttare alle casse della società una cifra vicina ai 40 milioni di euro, che sarebbe potuta essere reinvestita sul mercato, ma così non sarà.Nonostante questo Pinto sta osservando un bomber definito “sopra le righe”, e che potrebbe essere proprio quello che Mourinho stava cercando.

Calciomercato Roma: per Mourinho un bomber “sopra le righe”

Continua senza sosta il lavoro di Tiago Pinto, che studia ogni possibile mossa per regalare all’allenatore José Mourinho una rosa dal tasso tecnico migliorato, con la quale potrà raggiungere gli obbiettivi prefissati. Uno dei principali obbiettivi della società è il ritorno in Champions, necessario nel processo di crescita ideato dai Friedkin, ma con lo Special One si sa, si gioca sempre per vincere.

Per vincere però servirà necessariamente un bomber, visto l’infortunio di Tammy Abraham e la scarsa propensione al gol dimostrata da Belotti in questa stagione. Uno dei nomi sul taccuino di Tiago Pinto è quello dello spezzino Nzola, che si è distinto nel corso della passata stagione soprattutto in zona gol.

Il direttore sportivo Mario Meluso ha parlato proprio di Nzola ai microfoni di TvPlay, definendolo un calciatore “sopra le righe”, ma con un grande potenziale:

“Ho apprezzato Nzola, sia come calciatore che come uomo. E’ particolare, Thiago Motta ad esempio è molto attento alle regole ed al loro rispetto e non lo ha quasi mai impiegato. Le deroghe erano concesse in passato, oggi no. A Maradona e Platini potevi concedere deroghe, agli altri no. Ogni tanto Nzola va sopra le righe. A La Spezia l’ho preso a parametro zero, lo conosco bene e ne conosco le potenzialità”.