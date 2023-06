Esclusione dalla Conference e ricorso UFFICIALE: “Uefa forte con i deboli”

Esclusione ufficiale dalla competizione UEFA e ricorso immediato. Arriva il comunicato, ecco cosa sta succedendo.

Non sono certamente mancate polemiche e discussioni nel corso di questa stagione da poco conclusa, come emerso dalle numerose vicende che hanno interessato anche il nostro campionato e generato apprensione, attesa e ribaltoni continui. Ne sa qualcosa la stessa Juventus, tra le protagoniste di un’annata calcistica singolare e ricca di eventi anche da un punto di vista giudiziario, in grado di impattare con veemenza anche su tanti altri club, non solo italiani.

Espandendo lo sguardo anche ad altre leghe e alle competizioni europee, non possono essere ignorati gli ultimi aggiornamenti legati all’UEFA, in queste ore contraddistinta da una serie di discussioni per le scellerate decisioni relative alla gara di ieri tra Italia e Francia ma, più genericamente, da non poco nel ‘mirino’ del mondo Roma tutto, dopo le polemiche nate in quel di Budapest meno di un mese fa e le indecorose conseguenze ponderate da Ceferin e adepti nei confronti del club e di Mourinho stesso.

Esclusione e reazione immediata dopo la decisione della UEFA: il comunicato UFFICIALE

A fare rumore, poi, è stata nella giornata odierna la decisione maturata dall’Organo continentale relativamente ad una situazione della quale si discuteva da tempo e che si è alla fine conclusa con l’estromissione dalla Conference League, prossima ad entrare nel terzo anno di una vita catalizzata dalla vittoria giallorossa circa tredici mesi or sono.

Ci riferiamo all’espulsione dell’Osasuna, club di Liga spagnola qualificatosi in settima posizione nel campionato iberico e, dunque, avente diritto alla disputazione della ‘neonata’ competizione continentale. La decisione è da ricercarsi nei fatti del 2013-14, quando l’Osasuna si distinse per l’aver truccato, dietro pagamento, il risultato di una gara con il Betis. Una presa di posizione che ha generato l’immediata reazione della società, della quale riportiamo la parte inziale di un lungo comunicato ufficiale presente a fine articolo nella sua versione integrale.

“l club non condivide i criteri dell’Uefa, ricorrerà in Commissione d’Appello e annuncia che si batterà legalmente, fino alle ultime conseguenze, per difendere i propri diritti. Forti con i deboli e deboli con i forti, i tribunali UEFA non hanno voluto tenere conto del fatto che sono stati gli stessi tribunali spagnoli a dichiarare letteralmente che l’Osasuna è stato vittima del dirottamento di denaro operato da alcuni suoi ex dirigenti alle spalle del massimo organo di governo dell’ente, l’Assemblea, e dei meccanismi di controllo del club stesso”.

