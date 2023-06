Mondiale per Club, UFFICIALE: la Roma punta l’America

Mondiale per Club, adesso è ufficiale: la manifestazione dell’estate del 2025 si giocherà negli Stati Uniti. Ecco la classifica dei giallorossi per la qualificazione

“Sarà l’apice del calcio”. Parole e musica di Gianni Infantino, presidente della FIFA, che ha ufficializzato che il primo mondiale per club allargato si giocherà negli Stati Uniti. La decisione è ufficiale ed è arrivata nel pomeriggio di oggi. “Grazie alla presenza delle infrastrutture necessarie e al grande interesse locale, gli Stati Uniti sono l’ospite ideale per dare il via a questo nuovo torneo globale” ha detto ancora il massimo dirigente del calcio Mondiale.

E a questa manifestazione, visto che sono 12 gli slot per le squadre europee, ci potrebbe partecipare pure la Roma. Intanto, al momento, si conoscono 9 di questi club che sono sicuri di partecipare, e parliamo ovviamente di quelli che potrebbero interessare i giallorossi: il Real Madrid, il Chelsea e il Manchester City, che hanno vinto la Champions League negli ultimi anni, visto che di diritto partecipano chi ha alzato al cielo la coppa dalle grandi orecchie dal 2021 al 2024. Quindi, un altro posto, verrà assegnato la prossima stagione.

Mondiale per club, la classifica della Roma

Ma rimangono in ogni caso altri 8 posti disponibili che verranno assegnati per merito sportivo in base al raggiungimento dei meriti sportivi degli ultimi quattro anno. E la Roma, con una vittoria in Europa – la Conference League nella finale di Tirana – e la finale di Budapest contro il Siviglia quest’anno, in questa speciale classifica è ad un posto ottimo, quindi si potrebbe anche sognare di andare in America nell’estate del 2025, sì, perché proprio in quel periodo si disputerà questa manifestazione.

Al momento la Roma è al sesto posto di questa graduatoria ma dentro, ovviamente, ci sono i tre club che hanno vinto la Champions che sono davanti. Quindi ci sono per ora, e davvero, delle buone possibilità che la truppa guidata dallo Special One possa essere lì alla fine del prossimo anno così da conquistare l’accesso alla fase finale americana che avrà 8 gironi da 4 squadre e che si giocherà proprio come un Mondiale. Sì, sarebbe davvero l’apice del calcio. Qualcuno ha fatto i calcoli, ad esempio, e spiega che forse potrebbe bastare superare il girone della prossima Europa League. Magari.