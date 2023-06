Tradito dal Barcellona, colpo low cost per la Roma | ASRL

Il calciomercato della Roma entra nelle fasi decisive per quanto riguarda le cessioni, ma Tiago Pinto pensa anche ad altri colpi

Sono giorni, anzi, ore decisive per definire le ultime strategie di mercato in casa Roma. Dopo aver ceduto Benjamin Tahirovic all’Ajax per 8.5 milioni di euro complessivi, Tiago Pinto si appresta ad incassare altri soldi dalle cessioni di Justin Kluivert, Filippo Missori, Cristian Volpato e Carles Perez.

Non solo uscite, tuttavia, nell’agenda del dirigente giallorosso, che ha già perfezionato gli ingaggi di Houssen Aouar e Evan Ndicka. Sulla scrivania del portoghese stanno arrivando diversi dossier, in ogni ruolo.

Calciomercato Roma, Meunier stanco del Barcellona: prezzo stracciato

Per quanto riguarda le fasce difensive, nelle ultime ore c’è da registrare un potenziale ritorno di fiamma a destra. Secondo ‘Mundo Deportivo‘, infatti, Thomas Meunier si sarebbe stancato di aspettare il Barcellona e avrebbe dato mandato al suo entourage di esplorare altre soluzione.

Accostato a Inter, Juventus e Milan, il belga è in scadenza a giugno 2024 e costa 2-4 milioni di euro. Una situazione favorevole di cui, secondo quanto appreso da Asromalive.it, è stata informata anche la Roma, oltre ad Aston Villa e West Ham.