Allarme Dybala: clausola pagata e numero 10

Calciomercato Roma, bomba dalla Spagna sul futuro di Dybala: chiamata e approdo al Barcellona, ecco gli ultimi aggiornamenti.

A circa un anno dal suo approdo, il nome di Paulo continua a rappresentare uno dei maggiormente chiacchierati e discussi all’ombra del Colosseo, alla luce di una centralità innegabili e indiscutibili che, parallelamente alla gioia e alla soddisfazione per la grande firma dello scorso agosto, hanno quasi sin da subito generato preoccupazioni e timori. Le parole spese dal 21 dopo la gara con lo Spezia, quando ribadiva di avere ancora due anni di contratto, provando a rasserenare una piazza ancora reduce dal freschissimo quanto pesante smacco in campo europeo.

Le evoluzioni del mercato, si sa, possono però essere imprevedibili e sono tanti i fattori di preoccupazione in casa Roma circa le possibilità di poter vedere Dybala quantomeno rasentare l’idea dell’addio. Il fattore Mourinho e il legame quasi viscerale nato con la piazza capitolina rappresentano sicuramente dei vantaggi sui quali puntare, unitamente al forte anelito del club a continuare a porre la Joya al centro emblematico del progetto. Ne è ben consapevole lo stesso Tiago Pinto, conscio di quella clausola rescissoria di 12 milioni di euro ma, al contempo, ben informato anche sulle possibilità e gli stratagemmi presenti nel contratto che permettono alla Roma di tutelarsi.

Calciomercato Roma, Dybala e quella tentazione Barcellona: in Spagna non hanno dubbi

Ciò non cancella, ad ogni modo, i suddetti timori legati alla golosa situazione Dybala. Per un club straniero, arrivare all’ex Juventus significa ad oggi spendere 12 milioni di euro, esercitando la cifra decisa per la clausola di cui detto sopra. A tal proposito, arrivano in queste ore notizie non incoraggianti dalla Spagna.

Stando a quanto riferisce El Nacional, infatti, Dybala si sarebbe proposto al Barcellona, chiamando Mateu Alemany, direttore dei blaugrana al quale, sempre secondo la suddetta fonte, l’argentino avrebbe comunicato di voler lasciare la Roma. Attualmente si registrano avances anche da Inter e Manchester United ma l’idea di approdare finalmente presso uno dei club più gloriosi al mondo, da anni sulle sue tracce, rappresenterebbe certamente un obiettivo di questa fase di carriera.

Alla forte e, in ottica Roma, ‘apocalittica’ notizia, le penne spagnole aggiungono però postille di non poco conto che possono comunque servire a ridimensionare la grandezza dell’eco di timore che tale scenario potrebbe generare nella Capitale. Stando a quanto si legge, infatti, bisognerà attendere Xavi e lo stesso Alemany per comprendere i margini di fattibilità di tale scenario, attualmente in parte congelato per la preliminare necessità di cedere Ansu Fati e per i dubbi legati alle condizioni fisiche del 21.