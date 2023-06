Calciomercato Roma, l’effetto domino scatta in Serie A: ecco quello che potrebbe succedere nei prossimi giorni. Intreccio Barella-Frattesi

L’effetto domino potrebbe scattare immediato. Soprattutto se l’Inter dovesse ricevere un’offerta clamorosa per Barella. Sì, anche il centrocampista nerazzurro, a quanto pare, potrebbe partire. Certo, servono almeno 80 milioni di euro – e forse non bastano dopo l’affare Tonali-Newcastle – a convincere l’Inter. Ma un’offerta potrebbe arrivare.

A riportare questa notizia ci pensa Sebastiano Sarno, che svela, inoltre, che nel caso i nerazzurri dovessero cedere Nicolò, allora una parte dei soldi che arriveranno nelle casse saranno immediatamente investiti su Frattesi. Sì, il principale obiettivo sarebbe l’elemento del Sassuolo sul quale, come sappiamo da un poco di tempo, ci sono tutte le big della Serie A: dall’Inter, appunto, passando per il Milan e finendo alla Juventus. E la Roma, ovviamente, la pista non l’ha mai persa di vista.

Calciomercato Roma, la situazione Frattesi

Inoltre conosciamo ormai quella famosa percentuale sulla rivendita che il club giallorosso nel momento in cui ha ceduto il giocatore si è tenuta. Una percentuale del 30% che Pinto potrebbe incassare qualora non riuscisse lui a trovare un accordo con Carnevali nelle prossime settimane. E sappiamo bene com’è difficile arrivare ad una stretta di mano con l’amministratore delegato neroverde visto che, gli emiliani, di problemi economici non ne hanno e possono anche aspettare l’offerta che ritengono giusta.

Saranno giorni caldi attorno al nome di Frattesi, che ha anche parlato alla Gazzetta dello Sport svelando che lui una preferenza ce l’ha. Non svelando, però, qual è il club dove vorrebbe giocare il prossimo anno, ma molti hanno intuito l’Inter. In ogni caso, la Roma, da questa operazione, qualcosa guadagnerà sicuramente.