Calciomercato Roma, l’ultima curva prima della firma: conferma ufficiale

Manca sempre meno prima della definizione ufficiale di una trattativa che sta per essere chiusa in tutti i suoi aspetti. Ecco quanto riferito.

Uno dei club italiani più attivi in questo primo scorcio della sessione estiva di calciomercato è sicuramente la Roma. I giallorossi si stanno muovendo con molta lungimiranza sia sul fronte entrate che su quello uscite, capitalizzando occasioni intriganti e mettendo a bilancio interessanti plusvalenze.

Dopo aver ufficializzato gli innesti di Aouar e Ndicka, che puntellano la mediana e la difesa con due innesti importanti, Pinto è sempre più vicino a chiudere anche l’affare Llorente. Il difensore spagnolo, come anticipato in tempi non sospetti ad asromalive.it, dovrebbe far ritorno nella Capitale con la formula del prestito. Una trattativa, quella con il Leeds, che la Roma sta portando avanti con tranquillità, puntando forte sulla volontà del calciatore che nella Capitale è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante nello scacchiere tattico di José Mourinho.

Calciomercato Roma, l’entourage di Llorente allo scoperto: “Stiamo ancora parlando”

La sensazione è che la fumata bianca possa materializzarsi da un momento all’altro. Nel corso delle prossime ore, comunque, andranno limati ancora gli ultimi dettagli per sistemare in tutti i suoi aspetti una trattativa che procede spedita. La Roma ha immediatamente puntato su Llorente, inserendolo nella lista dei desideri ‘rinegoziandone’ il ritorno nella Capitale. Filtra assoluto ottimismo sulla buona riuscita dell’affare, con le prossime ore che dovrebbero risultare decisive.

Intervistato ai microfoni di Romapress.net, l’entourage del calciatore ha ammesso che la trattativa non è ancora giunta al traguardo d’arrivo, con la speranza che tutto si sistemi per il meglio. Ecco quanto riferito dall’agente di Llorente: “Stiamo ancora parlando. Spero che il suo ritorno (alla Roma, ndr) si possa concretizzare, vediamo”