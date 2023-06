Calciomercato Roma, nuovo ‘funambolo’ per Mou: cambiano le cifre

Calciomercato Roma, il suo futuro si sta rivelando un rebus ancora tutto da sciogliere. L’attaccante non ha ancora sciolto le riserve: bookmakers scatenati.

Tra i reparti sotto la lente di ingrandimento della Roma figura immancabilmente l’attacco. Alla luce dell’infortunio accorso a Tammy Abraham, infatti, i giallorossi sono alla ricerca di un profilo importante che possa fungere da supporto tangibile per un Paulo Dybala ‘costretto’ a fare il bello e il cattivo tempo.

Non è un caso che i giallorossi abbiano effettuato dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione Scamacca. Sebbene l’ex bomber del Sassuolo abbia immediatamente aperto alla destinazione Roma, manca ancora l’accordo definitivo con il West Ham per il prestito, soluzione alla quale il club inglese non ha ancora aperto in maniera convinta. Per la Roma si prospetta un vero e proprio lavoro ai fianchi per riuscire a trovare la squadra definitiva di una trattativa che si preannuncia piuttosto complicata. Ad ogni modo l’eventuale acquisto di Scamacca potrebbe non essere l’ultimo colpo in Premier League di Tiago Pinto, che osserva con molta attenzione l’evolvere di situazioni intriganti.

Calciomercato Roma, rebus Zaha: bookmakers scatenati

Terminerà ufficialmente tra pochi giorni l’avventura di Wilfried Zaha al Crystal Palace. Dopo un tira e molla che si è protratto per diverse settimane, infatti, l’attaccante ivoriano ha deciso di non rinnovare il suo contratto con il club inglese in scadenza il 30 giugno, preferendo valutare altre proposte. Immediatamente Zaha ha calamitato l’interesse di diversi club in giro per l’Europa, che hanno fatto recapitare al suo entourage varie proposte per capire eventuali margini di manovra.

Nelle scorse settimane il classe ’92 ha rispedito al mittente una ricca proposta proveniente dal campionato saudita, perché voglioso di giocarsi le sue chances in un campionato europeo di livello. La partita, però, non è ancora conclusa e potrebbe vivere di interessanti scossoni. Non è un caso, ad esempio, che la quota ‘Altro’ rappresenti l’opzione più credibile per il futuro di Zaha stando ai betting analyst di Bet 365 (quota 1.61).

La Roma non è citata in maniera esplicita ma i giallorossi continuano a filtrare con l’affare, pur non avendo affondato il colpo con decisione. L’opzione araba, comunque, non è stata depennata a priori ed ‘insegue’ a quota 5.00. Il possibile rinnovo con il Crystal Palace, seppur remoto, non appare del tutto inverosimile e si trova in listino a 6.50. Chiudono la cerchia le candidature di Arsenal (15), Borussia Dortmund (17), Chelsea ed Aston Villa (21). Staremo a vedere cosa succederà.