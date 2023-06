Calciomercato Roma, un titolare di Mourinho nel mirino dell’Arabia

Calciomercato Roma, l’Arabia mette gli occhi anche in casa giallorossa: hanno individuato nello scacchiere di Mourinho il nuovo rinforzo.

Abbiamo in questi anni assistito sempre di più al diffondersi di un costume alimentato sicuramente da grandi risvolti economici e che ha visto tanti elementi del panorama calcistico europeo trasferirsi in leghe certamente meno competitive del nostro continente. Gli esempi sono certamente disparati e, soprattutto in una prima fase, hanno toccato elementi a fine carriera che vedevano nelle proposte di USA o Cina delle degne opportunità per poter chiosare con guadagni elevatissimi il proprio percorso professionale.

Nel corso degli ultimi anni, però, quella strada tracciata con l’addio all’Europa di Oscar, è stata proseguita da sempre più giocatori che, ben lungi dall’essere prossimi ad età troppo elevate per continuare a giocare a livelli elevati, hanno deciso di salutare anzitempo i campionati europei più belli e affascinanti del nostro continente. Scelte corroborate gran parte delle volte, con ogni probabilità, da risvolti economici, dietro i quali però, per non essere troppo cinici, possono celarsi i più disparati motivi, non unicamente legati ai guadagni.

Fare dei nomi a mo’ d’esempio rischierebbe di generare una lista a dir poco ampia, pur restringendo il lasso temporale a questi ultimissimi anni. La situazione Cristiano Ronaldo risulta sicuramente una delle più emblematiche del recente passato, accompagnata dalla fresca decisione del suo ‘competitor’ più noto, Leo Messi, di accettare le ricchissime avances dell’America.

Calciomercato Roma, Spinazzola nel mirino dell’Arabia Saudita

Una posizione, quella dell’argentino, apprezzata da chi desse per scontato un suo approdo in terra saudita, che avrebbe portato ad altre latitudini una dicotomia di cui il nostro continente calcistico si è orgogliosamente detto detentrice per più di una decade. Senza andare a nominare altri giocatori (basti pensare alla situazione in casa Chelsea in queste settimane), va evidenziato come in queste ore siano giunti aggiornamenti che, su questo fronte, potrebbero toccare anche la Roma.

Ci riferiamo a quanto riportato da La Roma24, a detta della quale l’Arabia Saudita avrebbe messo gli occhi su Leonardo Spinazzola. Il 37 di Mourinho, reduce da una stagione tra alti e bassi e non poco macchiata dai soliti infortuni muscolari, vedrà il proprio contratto scadere alla fine del prossimo campionato. Evitando situazioni rischiose o addii a costo zero, la società dovrà decidere, tra le tante cose, anche la strada da seguire per l’ex Juventus.

In attesa di comprendere se possano esserci novità su un rinnovo per ora congelato, la consapevolezza legata alle ricche avances saudite certamente va incassata e inserita nel corpo delle tante varianti che Tiago Pinto e colleghi dovranno considerare prima di ponderare una decisione definitiva su Leonardo. Giusto evidenziare, per ora, che agli interessamenti non abbia fatto seguito una concreta e formale proposta al club capitolino. Seguiranno aggiornamenti.