Clamoroso UEFA: Mourinho ‘punito’ ancora una volta

Dalla Spagna trapelano importanti novità sulla situazione legata a Mourinho. La posizione dell’UEFA avrebbe fatto saltare il banco.

Sebbene gli affari di calciomercato stiano inevitabilmente caracollando l’attenzione mediatica, a prendersi la scena nei giorni scorsi è stato ancora José Mourinho. Il tecnico lusitano, infatti, dopo essere stato squalificato per quattro turni per quanto successo nel post partita della sfida con il Siviglia, ha scritto una lettera nella quale ha rinunciato alla partecipazione all’UEFA Football Board.

“Caro signor Boban, nel ringraziarvi per l’invito che mi avete rivolto a far parte dell’UEFA Football Board, mi dispiace informarvi che rinuncerò alla partecipazione a questo gruppo con effetto immediato. Le condizioni in cui credevo così fortemente quando sono entrato non ci sono più (…)”. Una presa di posizione piuttosto chiara del tecnico lusitano, che ha così chiuso la porta ad un progetto nel quale avrebbe potuto ricoprire un ruolo tutt’altro che banale. Tuttavia gli ultimi dettagli che trapelano dalla Spagna arricchiscono di ulteriori particolari il ‘botta e risposta’ a distanza tra il tecnico della Roma e i vertici UEFA.

Football Board, lettera di dimissioni Mou: l’UEFA aveva già deciso

Come evidenziato dal ‘Mundo Deportivo‘ infatti, la lettera di dimissioni presentata da Mourinho sarebbe tardiva. Alla luce della pesante squalifica inflitta a Mourinho, infatti, l‘UEFA aveva già deciso di proprio conto di estromettere il portoghese dal Football Board.

Punti dunque il comportamento di Mou soprattutto nei confronti del responsabile arbitrale UEFA Roberto Rosetti e della squadra arbitrale guida da Taylor che a Budapest si rese protagonista di una prova piuttosto discutibile. La reazione dello ‘Special One’ non si era fatta attendere, così come la ‘protesta’ ufficiale della Roma con una lettera di Pinto diffusa dall’Ansa. Lettera o non lettera, dunque, stando alla fonte iberica Mourinho non avrebbe comunque fatto parte del Board. Poco male per l’allenatore della Roma, che si sta godendo le sue vacanze per ricaricare le batterie in vista di una stagione, la prossima, nella quale vuole continuare a guidare la sua squadra con lo spirito di sempre.