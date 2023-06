Nuovo colpo in Premier League: ha già detto sì a Mourinho

Nuovo colpo in Premier League: Pinto scatenato pronto a chiudere per un altro difensore. Ha già detto di sì a Mourinho

Tiago Pinto è scatenato. Ed è pronto a chiudere un altro colpo in Premier League. Intanto, la cosa più importante, è che il giocatore ha dato il suo assenso al trasferimento e la trattativa, secondo quanto riportato da Sky Sport, è davvero in fase avanzata. Un altro difensore, e adesso non ci sono dubbi che Ibanez sarà sacrificato per piazzare una plusvalenza.

Il nome è quello di Rasmus Nissen Kristensen del Leeds. L’operazione è ai dettagli, come dovrebbe essere anche quella che potrebbe portare di nuovo Llorente, sempre dei Whites, a Trigoria. Un doppio colpo da un club retrocesso e che ovviamente sta cercando di limitare le perdite cedendo i pezzi migliori. E il danese, anche nel giro della Nazionale, è pronto a vestirsi di giallorosso.

Nuovo colpo in Premier, c’è Kristensen

Classe 1997, terzino destro che all’occorrenza può anche essere impiegato un poco più avanti, il danese è stato sempre schierato nella stagione appena andata in archivio: in campionato ha collezionato 26 presenze condite da 3 gol e con anche un assist all’attivo. Insomma, anche in fase offensiva, è uno che si fa rispettare. Un terzino destro anche perché Karsdorp è in uscita.

Non si conoscono, ancora, quelli che sono i dettagli dell’operazione e soprattutto la formula, che è ancora da capire. Il danese, con il Leeds, ha un contratto che è valido fino al 30 giugno del 2027 e che quindi non è proprio vicino alla scadenza. Vedremo comunque quello che succederà nelle prossime ore, che sembrano calde, forse decisive. E magari ci potrebbe essere anche un annuncio ufficiale nello spazio di poco tempo in casa giallorossa. Sarebbe un gran colpo anche questo.